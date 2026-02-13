Sport

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului, AFK Csiksereda Miercurea Ciuc

Echipa de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia va evolua în Grupa B a Cupei României, urmând a avea oponente pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, tocmai deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești și Rapid, două divizionare secunde

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, remiză prețioasă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, la fotbal feminin | Portarul Sara Câmpean, MVP-ul întâlnirii

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat sezonul regular pe locul 6 în SuperLiga și va evolua în play-out, primul meci fiind acasă, în 22 februarie, cu Atletic Olimpia Gherla.

În Cupa României, programul este următorul: *miercuri, 25 martie, acasă cu Petrolul Ploiești; *miercuri, 1 aprilie, deplasare la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; *marți, 28 aprilie, acasă cu Rapid.

În urma tragerii la sorți au rezultat următoarele grupe: *Grupa A: Farul Constanța, Feminin Politehnica SA, ACSM Politehnica Iași, ACS Kids Tâmpa  Brașov; *Grupa B: AFK Csikszereda, CSM Unirea Alba Iulia, ACS Petrolul 52, FC Rapid 1923 SA; *Grupa C: Universitatea Olimpia Cluj, Vasas Femina FC, Roma Florin Pădurean, FC Universitatea Cluj; *Grupa D:  Gloria Bistrița, Atletic Olimpia Gherla, Universitatea Craiova, CS Concordia Chiajna.

În această fază competițională au intrat 8 echipe din SuperLiga Feminină, plus 8 echipe calificate din turul III, FC Universitatea Cluj (Liga 3) și 7 formații din Liga 2 (ACSM Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, Rapid, Concordia Chiajna, Kids Tâmpa Brașov, Roma Florin Pădurean și Universitatea Craiova). Datele de desfășurare ale celor 3 etape din grupe sunt 25 martie, 1 aprilie și 29 aprilie. Se califică în faza semifinalelor prima clasată din fiecare grupă la capătul celor 3 etape. În ceea ce privește faza semifinalelor, care se va disputa în sistem tur-retur, vom avea următoarele partide: câștigătoarea Grupei A vs. câștigătoarea Grupei D; câștigătoarea Grupei B vs. câștigătoarea Grupei C. Semifinalele Cupei României la fotbal feminin, ediția 2025-2026, se vor disputa pe 13 și 20 mai, iar finala competiției va avea loc pe 14 iunie. Învingătoare este AFK Csikszereda, câștigătoarea finalei din 11 iunie 2025, 3-0 cu Farul Constanța, când a cucerit în premieră trofeul, în fața campioanei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud și-au aflat programul la Campionatul Under 15 interjudețean

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

13 februarie 2026

De

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud și-au aflat programul la Campionatul Under 15 interjudețean, care va debuta în martie, alături de două formații din Hunedoara Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, primele două clasate după 10 etape în campionatul județean Under 15, și-au aflat programul din cadrul Campionatului Interjudețean Under 15. […]

Citește mai mult

Sport

Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

13 februarie 2026

De

Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor organizate de FRF Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor respective organizate de Federația Română de Fotbal, programată perioada 25 mai-21 iunie 2026. Citește și: FOTO-VIDEO: Rezultat excelent! Fortuna […]

Citește mai mult

Sport

România, debut cu Suedia în Liga Națiunilor 2026-2027: Care este programul complet al tricolorilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

13 februarie 2026

De

România, debut cu Suedia în Liga Națiunilor 2026-2027: Care este programul complet al tricolorilor Liga Națiunilor la fotbal și-a stabilit joi, 12 februarie 2026, la Bruxelles, în cadrul tragerii la sorți organizate la Palais 3 Expo Hall, grupele pentru ediția 2026-2027. Naționala României va evolua într-o grupă (B4) alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Noua […]

Citește mai mult