CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului

Echipa de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia va evolua în Grupa B a Cupei României, urmând a avea oponente pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, tocmai deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești și Rapid, două divizionare secunde

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat sezonul regular pe locul 6 în SuperLiga și va evolua în play-out, primul meci fiind acasă, în 22 februarie, cu Atletic Olimpia Gherla.

În Cupa României, programul este următorul: *miercuri, 25 martie, acasă cu Petrolul Ploiești; *miercuri, 1 aprilie, deplasare la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; *marți, 28 aprilie, acasă cu Rapid.

În urma tragerii la sorți au rezultat următoarele grupe: *Grupa A: Farul Constanța, Feminin Politehnica SA, ACSM Politehnica Iași, ACS Kids Tâmpa Brașov; *Grupa B: AFK Csikszereda, CSM Unirea Alba Iulia, ACS Petrolul 52, FC Rapid 1923 SA; *Grupa C: Universitatea Olimpia Cluj, Vasas Femina FC, Roma Florin Pădurean, FC Universitatea Cluj; *Grupa D: Gloria Bistrița, Atletic Olimpia Gherla, Universitatea Craiova, CS Concordia Chiajna.

În această fază competițională au intrat 8 echipe din SuperLiga Feminină, plus 8 echipe calificate din turul III, FC Universitatea Cluj (Liga 3) și 7 formații din Liga 2 (ACSM Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, Rapid, Concordia Chiajna, Kids Tâmpa Brașov, Roma Florin Pădurean și Universitatea Craiova). Datele de desfășurare ale celor 3 etape din grupe sunt 25 martie, 1 aprilie și 29 aprilie. Se califică în faza semifinalelor prima clasată din fiecare grupă la capătul celor 3 etape. În ceea ce privește faza semifinalelor, care se va disputa în sistem tur-retur, vom avea următoarele partide: câștigătoarea Grupei A vs. câștigătoarea Grupei D; câștigătoarea Grupei B vs. câștigătoarea Grupei C. Semifinalele Cupei României la fotbal feminin, ediția 2025-2026, se vor disputa pe 13 și 20 mai, iar finala competiției va avea loc pe 14 iunie. Învingătoare este AFK Csikszereda, câștigătoarea finalei din 11 iunie 2025, 3-0 cu Farul Constanța, când a cucerit în premieră trofeul, în fața campioanei.

