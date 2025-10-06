CSM Unirea Alba Iulia, eșec extern în SuperLiga feminină, 0-3 cu „U” Olimpia Cluj, în ultima etapă a turului

CSM Unirea Alba Iulia a suferit o înfrângere, scor 0-3 (0-2), în deplasare cu „U” Olimpia Cluj (echipă clasată pe locul 4, cu 11 puncte).

În partida disputată la Iclod au punctat Adina Borodi – dublă și Sonia Bumbar, meciul contând pentru ultima etapă a turului. Formația din Cetatea Marii Uniri a pierdut toate jocurile externe din stagiunea curentă și se clasează pe penultima poziției a ierarhiei, cu 6 puncte (două victorii și 5 eșecuri), golaveraj 8-14. Meciul următor va fi tot în deplasare, duminică, 12 octombrie, cu „lanterna roșie” Vasas Femina Odorhei (zero puncte, golaveraj 2-35), în etapa inaugurală fiind 3-0 (0-0) pe „Cetate” în favoarea gazdelor.

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean/cpt. – Claudia Bistrian, Maria Toma, Maria Baciu, Alejandra Sánchez, Bianca Baciu, Elina Coceanovschi, Melinda Nagy, Lidia Șuveț, Florentina Ancăș, Elena Ruvilă. Antrenor Adrian Lopazan. Din distribuție au făcut parte Sara Câmpean și Claudia Bistrian, jucătoarele convocate la echipa națională de senioare pentru partida de verificare cu Ucraina, din 28 octombrie.

Foto: FRF

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI