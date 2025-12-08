CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu „U” Olimpia Cluj, în ultima rundă din 2025 în SuperLiga feminină, și locul 6

CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu „U” Olimpia Cluj, în ultima rundă a anului în Superliga feminină, și locul 6 la finele sezonului regular

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut ultimul meci al anului, 0-1 (0-0), pe „Cetate”, cu Universitatea Olimpia Cluj, meci contând pentru etapa a 14-a a Superligii feminine (ultima a sezonului regular), a doua înfrângere la rând, fără a înscrie.

Gruparea din Cetatea Marii Uniri se clasează pe poziția a șasea, cu 11 puncte (3 victorii, două egaluri și 9 eșecuri), golaveraj 14-24. Astfel, formația albaiuliană va evolua, din primăvară, în play-out, alături de Gloria Bistrița, Olimpia Gherla și Vasas Odorhei. Pe podium se clasează Farul Constanța, Olimpia Cluj și Csikszereda Miercurea Ciuc.

Uniristele au un singur punct cucerit pe terenuri străine, din 7 întâlniri în această stagiune, o remiză albă cu „lanterna roșie” Vasas Odorhei. În ultimele 5 întâlniri, CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat un singur succes, pierzând în 4 rânduri.

