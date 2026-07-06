Curier Județean

Accident la Sebeș: O persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion

Bogdan Ilea

Publicat

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Accident la Sebeș: O persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion

Un accident a avut loc astăzi, 6 iulie 2026, în municipiul Sebeș, atunci când o persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.

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Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebes intervine pentru acordarea primului ajutor și extragerea unei persoane în mun. Sebeș.

Este vorba despre o persoană, conștientă, care și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

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