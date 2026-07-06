Accident la Sebeș: O persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion
Accident la Sebeș: O persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion
Un accident a avut loc astăzi, 6 iulie 2026, în municipiul Sebeș, atunci când o persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebes intervine pentru acordarea primului ajutor și extragerea unei persoane în mun. Sebeș.
Este vorba despre o persoană, conștientă, care și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
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