Accident la Sebeș: O persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion

Un accident a avut loc astăzi, 6 iulie 2026, în municipiul Sebeș, atunci când o persoană și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebes intervine pentru acordarea primului ajutor și extragerea unei persoane în mun. Sebeș.

Este vorba despre o persoană, conștientă, care și-ar fi prins unul din membrele inferioare sub cabina unui camion.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE