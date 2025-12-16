Campioana CSM Unirea Alba Iulia, parcurs imaculat la polo feminin | Echipa din „Cetatea Marii Uniri”, doar victorii în stagiunea curentă
Campioana CSM Unirea Alba Iulia are un parcurs imaculat la polo feminin, deținătoarea titlului fiind favorită certă la câștigarea pentru al doilea an la rând al celui mai important trofeu intern.
În Bazinul „Giulești” din București, formația din Cetatea Marii Uniri și-a confirmat supremația, câștigând pe linie, la diferențe nete. Fetele pregătite de Ovidiu Pocol (rămas „principal” după demisia lui Viorel Rus) au câștigat detașat: 15-2 cu Rapid, 27-5 cu CSU Oradea (cel mai categoric succes al ediției actuale) și 15-3 cu CSA Steaua (principala contracandidată). Clasamentul la finele Turului al doilea al Ligii Naționale UniCredit este următorul: 1. CSM Unirea Alba Iulia – 18 puncte, 2. CSA Steaua – 12 puncte, 3. Rapid – 6 puncte, 4. CSU Oradea – zero puncte.
În primul turneu, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, au fost, de asemenea, 3 victorii clare: 16-4 cu Rapid București, 24-2 cu CSU Oradea și 13-6 cu CSA Steaua. Mai sunt prevăzute încă 3 turnee, în perioadele 23-25 ianuarie 2026, 27-29 martie 2026 și 8-10 mai 2026 (ultimul, la cea mai bine clasată).
CSM Unirea Alba Iulia domină categoric actualul sezon și se îndreaptă spre realizarea celui de-al doilea event consecutiv, în septembrie câștigând iar Cupa României (la Focșani, 17-6 cu Steaua). De asemenea, gruparea albaiuliană a acces în etapa superioară a Conference Cup (a treia întrecere continentală ca importanță) și va găzdui, în perioada 27 februarie-1 martie, turul II al Conference Cup, unde oponente vor fi Sant Feliu (Spania) și ASD Bogliasco (Italia).
