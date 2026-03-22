CSM Unirea Alba Iulia, a doua victorie externă la Under 17 și eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș

Dan HENEGAR

CSM Unirea Alba Iulia a realizat a doua victorie externă consecutivă la Under 17 și a suferit un eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș

În meciurile contând pentru etapa a 17-a a Campionatelor de juniori organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat, în dubla de la Caransebeș, o victorie la under 17 și o înfrângere la under 19.

Under 19: CSȘ Caransebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (1-0). La vizitatori au evoluat  Herlea – Hategan, Jurj, Radio B, Dicu, Butnariu, Stanciu, Ursu, Cristea, Manea, Monescu (antrenor Florin Danciu)

La Under 19, CSM Unirea Alba iulia a pierdut, scor 0-1 (0-1) și rămâne pe poziția a patra, cu 24 de puncte.

„Alb-negrii” au bifat a doua deplasare consecutivă a primăverii. Următorul joc, în 29 martie, la Micești, cu ACS Mediaș

Under 17:  CSȘ Caransebeș – CSM Unirea Alba Iulia 2-3 (1-2). Pentru formația pregătită de Silviu Miron au punctat Onilă – dublă și Ursa

Formula albaiuliană a fost compusă din Miclea – Ciontea, Sut, Duna, Mureșan, Ghioanca, Goia, L. Vlad, Otel, Onilă, Olar, au mai intrat Sanmarghitean si Ursa.

CSM Unirea Alba Iulia espe pe locul 5, cu 30 de puncte, după a doua victorie externă la rând

