CSM Unirea Alba Iulia, a doua victorie externă la Under 17 și eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș
CSM Unirea Alba Iulia a realizat a doua victorie externă consecutivă la Under 17 și a suferit un eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș
În meciurile contând pentru etapa a 17-a a Campionatelor de juniori organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat, în dubla de la Caransebeș, o victorie la under 17 și o înfrângere la under 19.
Citește și: FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17
Under 19: CSȘ Caransebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (1-0). La vizitatori au evoluat Herlea – Hategan, Jurj, Radio B, Dicu, Butnariu, Stanciu, Ursu, Cristea, Manea, Monescu (antrenor Florin Danciu)
La Under 19, CSM Unirea Alba iulia a pierdut, scor 0-1 (0-1) și rămâne pe poziția a patra, cu 24 de puncte.
„Alb-negrii” au bifat a doua deplasare consecutivă a primăverii. Următorul joc, în 29 martie, la Micești, cu ACS Mediaș
Under 17: CSȘ Caransebeș – CSM Unirea Alba Iulia 2-3 (1-2). Pentru formația pregătită de Silviu Miron au punctat Onilă – dublă și Ursa
Formula albaiuliană a fost compusă din Miclea – Ciontea, Sut, Duna, Mureșan, Ghioanca, Goia, L. Vlad, Otel, Onilă, Olar, au mai intrat Sanmarghitean si Ursa.
CSM Unirea Alba Iulia espe pe locul 5, cu 30 de puncte, după a doua victorie externă la rând
VIDEO: Play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2! Poli Timișoara, la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și 4 de Metalurgistul Cugir!
Se anunță un play-0ff incendiar pentru promovarea în Liga 2: Poli Timișoara fiind la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și la 4 de Metalurgistul Cugir, reprezentantele Albei! Vorbim de calcule făcute după Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, scor 0-0, în derby-ul Seriei 7! Vin 8 etape de foc, iar CSM Unirea […]
FOTO: Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, în inferioritate din minutul 73!
Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, rămași în inferioritate din minutul 73! Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, s-a încheiat cu o remiză albă, un rezultat nemulțumitor pentru „alb-negri”, ținând cont de aspectul confruntării […]
SuperLiga Alba, etapa 14, prima a returului Liderul Viitorul Sântimbru – victorie în derby-ul de la Ocna Mureș, Inter Unirea – primul eșec stagional
SuperLiga Alba, etapa 14, prima a returului: Liderul Viitorul Sântimbru – victorie în derby-ul de la Ocna Mureș, Inter Unirea – primul eșec stagional, la Ighiu! Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, s-a impus în derby-ul primei runde din primăvară, 3-2, în deplasare cu „Soda dragă”. Performanța Ighiu a reușit să se impună, producând primul […]
VIDEO | Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori și 80 de utilaje
Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori...
DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială”
DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială” DNSC atrage atenția că fraudele online...
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea Arieșului”
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea...
VIDEO | De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa
De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa Un nou produs pe bază...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin
O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin Primăvara își intră tot mai...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...