CSM Târgoviște – Volei Alba Blaj 3-1, într-un meci fără miză | Sărbătorirea titlului e miercuri, în „Mica Romă”

Jocurile rundei a 24-a din Sâmbăta Mare, din Liga a 4-a au consemnat două seturi la zero reușite de Industrai Galda de Jos și Olimpia Aiud, dar și urcarea echipei din „Mica Romă”, pe locul 4, la un punct de podium.

*Energia Săsciori – CS Zlatna 5-1 (2-1): Greapcă (2, 73, 85), Sava (37), T. Mărginean (81)/ D. Cristea (12). Săsciorenii au bifat al doilea meci câștigat succesiv, cu o triplă a lui Greapcă, în vreme ce aurarii au pierdut clar, după două rezultate pozitive (etapa trecută remiză la Daia Română);

*Performanța Ighiu – Inter Unirea 3-1 (1-0): Potopea (24), Alexandroaie (64), Benchea (75)/ I. Sas (68). În minutul 41, Val. Drăgan (Inter) a fost eliminat pentru injurii. Ighienii traversează o perioadă excelentă, calificându-se și în semifinalele Cupei României, spre deosebire de oponenți ce au pierdut pe linie în primăvară: singura echipă fără punct în retur, cu 8 eșecuri consecutive;

*Hidromecanica Șugag – Voința Stremț 4-3 (1-1): Căt. Avram (17, 64), P. Lazăr (66, penalty), A. Crețu (83)/ Epure (39), A. Breaz (47), Trifa (58). Partidă nebună pe Valea Sebeșului, în care gazdele au condus cu 1-0 și apoi au remontat de la 1-3. O surpriză oferită de Hidromecanica, ce s-a revanșat față ce scorul campionatului încasat la Galda de Jos (0-12) și cele 3 jocuri în care luase un singur punct;

*GT Sport Alba Iulia – Industria Galda de Jos 0-6 (0-4): An. David (19), Oniche (20), S. Mureșan (26), Ad. Matei (43), Puha (65), S. Szekely (73). Găldenii au dat set la zero pe “Cetate” și au devenit cea mai prolifică echipă a stagiunii. Industria continuă seria imbatabilă din primăvară (5 victorii la rând), cu 9 jocuri fără eșec (25 de puncte), totalizând 15 jocuri în care nu a pierdut. “Lanterna roșie” are 6 înfrângeri la rând (3 meciuri în care nu a marcat) și se apropie de 100 de goluri încasate;

*Olimpia Aiud – Kinder Teiuș 6-0 (1-0): G. Oltean (2), D. Vlad (57), S. Șimandi (66, 77, 83), P. Boancă (70). Meci dominat copios de “olimpici” ce au mai avut și 3 bare. Gazdele, ce veneau după 3 înfrângeri, au realizat cel mai clar succes stagional, un set la zero, cu o triplă Sebastian Șimandi, iar teiușenii au suferit cel mai drastic insucces extern;

*CIL Blaj – Viitorul Vama Seacă 3-0 (0-0): Timiș (75, 11 metri), B. Cristea (81, penalty), B. Varga (90+1). Lepădat (Viitorul) a aparat o lovitură de pedeapsă în minutul 34, la execuția lui B. Cristea (centralul Radu Scrob a dictat 3 penalty-uri în acest meci). Echipa din “Mica Romă” s-a descătușat în ultimul sfert de oră, avându-l în prim plan pe B. Varga. CIL Blaj reprezintă revelația primăverii, ajungând pe poziția a 4-a, la un punct de podium: fără înfrângere în Liga a 4-a, cu 8 meciuri în care a adunat 22 de puncte și 4 victorii consecutive, neprimind gol în ultimele 3 dispute;

*Spicul Daia Română – a stat