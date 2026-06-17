CSM Sebeș și CSM Aiud, cale liberă spre SuperLiga Alba, în ediția 2026/2027! ACS Oiejdea și Fortuna Lunca Mureșului, fără certificare
CSM Sebeș și CSM Aiud, cale liberă spre SuperLiga Alba, în ediția 2026/2027! ACS Oiejdea și Fortuna Lunca Mureșului, fără certificare
Sunt șanse sporite ca CSM Aiud și CSM Sebeș, care vor avea echipe de seniori din această vară, să participe în Superliga Alba, în ediția 2026/2027, respectiv direct în cel de-al patrulea eșalon competițional.
Asta, dacă binențeles vor întocmi documentele afernte și vor adresa o cerere în acest sens către Asociația Județeană de Fotbal Alba.
În stagiunea viitoare, campioantul va avea maxim 12 echipe, urmând a se trece la sistemul cu play-off și play-out. Din informațiile care le deținem, Fortuna Lunca Mureșului și ACS Oiejdea nu vom mai juca la acest nivel, urmând să activeze în Liga 5.
La SuperLiga AJF participarea este condiționată de înscrierea clubului cu minimum două echipe de juniori. Clubul trebuie să dețină minimum categoria Bronze în cadrul clasificării centrelor de copii și juniori. Începând cu sezonul 2026–2027, SuperLiga AJF va fi formată din 12 echipe.
Campionatul recent încheiat, 2025/2026, a debutat cu 13 echipe, iar Viitorul Vama Seacă s-a retras în pauza de iarnă. Vor fi și cele două renunțări mai sus amintite, iar nici Sportul Câmpeni nu va mai juca în SuperLiga. Mai sunt discuții despre promovarea campioanei Viitorul Sântimbru în Liga 3, dar și despe participarea campioanei din Liga 4, Academica Șona, încă nesigură din acest punct de vedere la ce nivel va începe sezonul. În plus, în suspans este și prezența formației Hidro Mecanica Șugag, care a abandonat Liga 3 în iarnă.
Una peste alta, CSM Aiud și CSM Sebeș, cluburi susținute financiar de administrațiile din cele două municipii, vor readuce fotbalul în prim-plan, după foarte multă vreme la Aiud și Sebeș. Mai mult ca sigur în SuperLiga, un alt detalii fiind dacă vor avea dreptul să reprezinte Alba la barajul de promovare în Liga 3, fiind echipe proaspăt înființate cu activitate zero în județ. Totul se va lămuri în Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba din luna august…
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