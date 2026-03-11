Sport

CSM Aiud, noua echipă de seniori din Aiud! Fotbalul renaște în municipiu, la toamnă – prezență în Liga 4, antrenor Remus Țălnar

Dan HENEGAR

acum o oră

CSM Aiud este noua echipă de fotbal seniori care va reprezenta municipiul Aiud, în viitoarea stagiune, 2026/2027, urmând să evolueze în Liga 4 Alba (sau chiar în SuperLiga Alba, al patrulea eșalon, dacă vor fi locuri disponibile).

Citește și: Rușinos pentru municipiu! CS Olimpia Aiud, fără echipă de seniori după 73 de ani!

Astfel, conform informațiilor recente, antrenor principal va fi aiudeanul Remus Țălnar. Acesta va reveni de la Fortuna Lunca Mureșului, unde a avut rezultate deosebite, câștigând finala regională a Campionatului Național Under 19. Lotul urmează să fi alcătuit, în proporție covârșitoare, din jucători localnici, tineri.

În discuții se mai regăsesc la CSM Aiud, antrenorul Radu Andone (Școala „Bogdan Andone”, ultima dată la Hidro Mecanica Șugag) – pentru copii și juniori. La nivelul organigramei este pomenit numele lui Lucian Dan, fostul arbitru în prima ligă, lucrurile urmând să așeze în perioada următoare, după alte negocieri. Un cuvând important în creionarea strategiei îl are și antrenorul Bogdan Andone, revelația SuperLigii cu FC Argeș, cel care are un perteneriat cu administrația locală.

Astfel, fotbalul din Aiud renaște, prin intermediul Clubului Sportiv Municipal Aiud, club înființat în urmă cu mai bine de un an de administrația locală aiudeană, care are și CIS (Certificat de Indentitate Sportivă). Însă, mai sunt multe lucruri de pus la punct în plan organizatoric, benefic fiind faptul că Aiudul fotbalistic trece într-o nouă etapă.

Jocurile oficiale se vor disputa pe „Aiudelul”, iar la planul de relansare al fotbalului aiudean vor contribui, într-o colaborare de perspectivă, cluburile juvenile gen Școala de Fotbal „Bogdan Andone”, Juniorul sau Olimpia, dispuse să cedeze jucători.

*Seniori la Aiud, după 4 ani!

Aiudul a avut în ultimii ani doar pe Mureșul Gâmbaș sau Șoimii Ciumbrud (actualmente în Seria 2 din Liga 5), formații ale localităților componente, aceasta după ce echipele de tradiție au abandonat, cum ar fi Olimpia Aiud (din 2022, de 4 ani, doar la nivel de copii și juniori) sau Metalul Aiud 2016 a dispărut în 2019.

Este un moment important pentru „sportul rege” din comunitate, CSM Aiud oferind o anumită stabilitate financiară, implicit condiții decente pentru antrenamente și competiții, putându-se pune punct exodul tinerilor talentați din zonă spre cluburi mai puternice gen „U” Cluj sau CFR Cluj. CSM Aiud are secții precum fotbal, handbal, baschet, atletism și alte sporturi populare în zonă.

