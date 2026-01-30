Sport

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – LPS Sebeș, în optimile de finală ale Cupei României Under 19

În optimile de finală ale Cupei României Under 19, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – LPS Sebeș, duminică, 8 martie

În optimile de finală ale Cupei României Under 19 va fi confruntarea dintre CSC Ghiroda și Giarmata Vii și LPS Sebeș, duminică, 8 martie, ora 12.00, meci care deschide sezonul oficial în acest an.

Citește și: FOTO: LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți

Formația pregătită de antrenorul Doru Oancea se va bate pentru calificarea între cele mai bune 8 echipe ale competiției fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal, LPS Sebeș fiind singura reprezentantă a Albei rămasă în cursă.

În precedentele etape ale competiției „KO”, „leii” au eliminat Corvinul Hunedoara (6-0, deplasare), CSM Unirea Alba Iulia (7-6, după loviturile de departajare) – acasă și Gloria Arad (6-0, deplasare), în timp ce gazdele au învins pe Ripensia Timișoara (1-0, deplasare), CS Giroc Chișoda (2-1, acasă) și LPS Banatul Timișoara (1-0, acasă), toate victorii la limită.

LPS Sebeș iernează pe poziția secundă a Seriei 7, a Campionatului Național Under 19, cu 33 de puncte, iar CSC Ghiroda și Giarmata Vii se plasează pe locul 4 în Seria 8, cu 25 de puncte.

