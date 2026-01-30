CSC Ghiroda și Giarmata Vii – LPS Sebeș, în optimile de finală ale Cupei României Under 19
În optimile de finală ale Cupei României Under 19, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – LPS Sebeș, duminică, 8 martie
În optimile de finală ale Cupei României Under 19 va fi confruntarea dintre CSC Ghiroda și Giarmata Vii și LPS Sebeș, duminică, 8 martie, ora 12.00, meci care deschide sezonul oficial în acest an.
Citește și: FOTO: LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți”
Formația pregătită de antrenorul Doru Oancea se va bate pentru calificarea între cele mai bune 8 echipe ale competiției fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal, LPS Sebeș fiind singura reprezentantă a Albei rămasă în cursă.
În precedentele etape ale competiției „KO”, „leii” au eliminat Corvinul Hunedoara (6-0, deplasare), CSM Unirea Alba Iulia (7-6, după loviturile de departajare) – acasă și Gloria Arad (6-0, deplasare), în timp ce gazdele au învins pe Ripensia Timișoara (1-0, deplasare), CS Giroc Chișoda (2-1, acasă) și LPS Banatul Timișoara (1-0, acasă), toate victorii la limită.
LPS Sebeș iernează pe poziția secundă a Seriei 7, a Campionatului Național Under 19, cu 33 de puncte, iar CSC Ghiroda și Giarmata Vii se plasează pe locul 4 în Seria 8, cu 25 de puncte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din județ | Sâmbătă, la Micești, CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara
Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din județ | Sâmbătă, la Micești, CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara, iar vineri, CIL Blaj – CSU Alba Iulia Un nou weekend cu jocuri de verificare pentru divizionarele terțe din Alba, vineri fiind CIL Blaj – CSU Alba Iulia și ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir, iar […]
Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir
Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de divizionara terță Metalurgistul Cugir Mijlocașul Bogdan Minteuan (foto, dreapta, cu fața) revine după 6 luni în fotbalul din Alba, jucătorul clujean semnând un contract cu divizionara terță Metalurgistul Cugir, locul 3 în Seria 7 din Liga 3. Citește și: Meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 […]
FOTO: Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor | Înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor
Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor. Campioana României, înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor În „Alba Blaj” Arena, în partida de gală contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci, s-a impus campioana mondială a cluburilor, scor 3-0 (25-19, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și ”Bubico”, printre celebrele schițe scrise de el
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și...
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție...
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas,...
Curier Județean
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate...
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au decis aleșii locali
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au...
Politică Administrație
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de...
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat,...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...