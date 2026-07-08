Sport

CS Universitar Alba Iulia, alte două plecări: A. Barbu și Blagu și nicio noutate | „Mergem pe aceeași linie, să creștem tineri”, a declarat Nicolae Ghișa

Dan HENEGAR

Publicat

acum 37 de minute

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CS Universitar Alba Iulia, alte două plecări: A. Barbu și Blagu și nicio noutate | „Mergem pe aceeași linie, să creștem tineri”, a declarat Nicolae Ghișa

CSU Alba Iulia revine în Cetatea Marii Uniri după doi ani petrecuți pe „Pielarul” din Sebeș și un sezon la Galtiu, universitarii având luni, 13 iulie, la Micești, primul antrenament, pe respectivul stadion urmând să se dispute și jocurile interne.

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Există și noutăți în lot, dar încă nu au fost făcute publice, până la semnarea documentelor. „Mergem pe aceeași linie a sezonului anterior, să creștem jucători cu potențial, să avem o echipă tânără, în limitele bugetului pe care ne bazăm”, a spus antrenorul Nicolae Ghișa.

Sunt fixate 5 jocuri de pregătire, cu CIL Blaj (25 iulie), ACS Mediaș (1 august), Jiul Petroșani (8 august), Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august), între acestea intercalându-se, dacă e cazul, partidele din Cupa României,

Există despărțiri certe de Sebaș (Metalurgistul Cugir), Bălan, Buzilă, Cîrja, Dumitrescu, D. Milchiș (a semnat cu Sănătatea Cluj), Grosu (la CSM Sebeș), Blagu sau A. Barbu (s-a răzgândit în ultimul moment și va juca în zona Piteștiului, de unde este originar) și foarte probabil de Trifu (dorit de Viitorul Sântimbru)

Foto: CSU Alba Iulia

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