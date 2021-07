CS Ocna Mureș și-a pierdut căpitanul până anul viitor! Tudor Cristea, accidentare gravă și intervenție chirurgicală

Mijlocașul Tudor Cristea (25 de ani), cel mai vechi echipier al formației CS Ocna Mureș, a suferit o accidentare gravă la genunchiul piciorului drept și este nevoie de o intervenție chirurgicală care-l va ține departe de gazon până în primăvara anului viitor!

Evenimentul nefericit s-au produs la Iernut, în manșa retur a barajului cu campioana județului Mureș, în data de 23 mai, meci câștigat de CS Ocna Mureș cu scorul de 5-4. La o fază produsă în actul secund, când zarurile erau deja aruncate, Tudor Cristea s-a accidentat la un duel aerian nefericit, asta după ce a refuzat să fie înlocuit la pauză. Verdictul a fost unul dur: ruptură parțială a ligamentului încrucișat la genunchiul piciorului drept. La mijlocul acestei luni, fotbalistul “alb-albastru” va efectua un examen medical la Cluj-Napoca și în funcție de verdict va fi programată și operația. Perioada de indisponibilitate este estimată la 6 – 8 luni de zile, situație în care revenirea pe gazon este anticipată pentru martie 2022, totul depinzând de recuperarea post-operatorie.

“La o minge lungă am sărit la cap cu un adversar. Am fost împins în aer, am căzut rău și piciorul s-a îndoit sub mine”, a dezvăluit Tudor Cristea.

Cu 21 de reușite, Tudor Cristea a fost golgheterul formației din orașul natal acum două sezoane, în anul promovării pe a treia scenă, iar în campionatul trecut a punctat în 5 rânduri, fiind al doilea marcator a trupei pregătite de Gabriel Cotoară. Cu excepția a 2 ani petrecuți la echipa de juniori a ISCT, întreaga-i carieră s-a legat de “Soda dragă”, (mai bine de 15 ani) fiind și purtătorul banderolei de căpitan de echipă (pe care în returul precedent a împărțit-o cu Marian Guț).

“Sunt lucruri pe care nu poți să le controlezi. Până în prezent nu am avut parte de o asemenea accidentare cruntă, cel mult a fost vorba despre o întindere de ligamente”, a explicat jucătorul exponențial al grupării de orașul salin, preluată de curând de antrenorul Paul Ciucă.