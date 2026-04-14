Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, marți, 14 aprilie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 18 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. 1 C.pen. şi faţă de o inculpată în vârstă de 36 de ani, pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 alin. 1 C.pen. raportat la art. 193 alin. 2/1 lit. d C.pen.

„În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 12/13.04.2026, aflându-se la locuinţa din localitatea Cenade, jud. Alba, împreună cu membrii familiei şi alte persoane, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în timpul unei altercaţii cu soţul său, inculpata l-a lovit pe acesta cu un obiect contondent în zona feţei, producându-i leziuni traumatice. Victima, în vârstă de 47 de ani, a intervenit pentru a aplana conflictul dintre cei doi soţi, împrejurare în care, fiul acestora, în

vârstă de 18 ani, i-a aplicat victimei o lovitură cu un cuţit de bucătărie în zona hemitoracelui stâng, cauzându-i decesul.

Procurorul a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de cei doi inculpaţi, iar la data de 14.04.2026, a propus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor.

La aceeaşi dată, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 30 de zile.

Faţă de inculpată, procurorul a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Investigaţiile au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, Poliţiei Municipiului Blaj – Secţia 5 Poliţie Rurală Blaj.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

