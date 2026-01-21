Creștere EXPLOZIVĂ a tarifelor la apă și canalizare în Alba de la 1 ianuarie 2026: Cum este justificată majorarea de către compania regională de apă-canal

Creștere EXPLOZIVĂ a tarifelor la apă și canalizare în Alba din 2026

Anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare în județul Alba.

Prețurile pentru serviciul public de alimentare cu apă și tarifele pentru serviciul public de canalizare, furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, începand cu 1 ianuarie 2026, sunt următoarele:

1. Pentru populație

– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 9,48 lei/mc cu TVA

– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 9,67 lei/mc cu TVA

2. Pentru restul utilizatorilor

– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 8,54 lei/mc fără TVA

– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 8,71 lei/mc fără TVA

La serviciul public de alimentare cu apă potabilă majorarea este de aproximativ +2,04 lei/m³ (adică aproximativ +27 %) față de anul precedent, de la ~7,62 lei/m³, fără TVA, în 2025.

La serviciul public de canalizare majorarea majorarea e tot de ordinul a aproximativ +2 lei/m³ (adică aproximativ +26 %).

„Prețul (n.a. ajustat) este fixat în urma deciziei 157/03.12.2025 a ANRSC privind modificarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare.

Strategia de tarifare aferentă Planului de Afaceri al operatorului prevede creșteri în termeni reali ale prețurilor și tarifelor, la care se adaugă rata inflației și TVA-ul (care nu sunt stabilite de către operator). În ultimul an, creșterea inflației – 9,76% a generat majorări semnificative ale costurilor de operare: energie electrică, materiale, substanțe pentru tratarea apei, servicii de mentenanță și reparații.

Toate acestea influențează direct costurile reale ale producerii, transportului și distribuției apei potabile, precum și pe cele ale colectării și epurării apelor uzate”, a comunicat operatorul regional SC APA CTTA SA Alba.

Prețurile și tarifele ajustate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare practicate în județul Alba se vor regăsi în premieră pe facturile emise în februarie 2026.

Prețurile și tarifele la apă/canal în vigoare de la 1 ianuarie 2026 avizate de ANRSC pentru toți operatorii regionali din România pot fi consultate AICI.

