Cresc cazurile de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Un caz, descoperit și în Alba

Cresc cazurile de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie, până în octombrie, 2025: Un caz, descoperit și în Alba

Au fost înregistrate 47 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România, în perioada 2 iunie – 16 octombrie, potrivit datelor oferite de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Dintre acestea, 39 sunt cazuri confirmate, iar 8 sunt cazuri probabile. Potrivit INSP, în aceeași perioadă a fost înregistrat un deces cauzat de infecția cu virusul West Nile.

Cazurile au fost raportate în:

București (15)

Alba (1)

Brăila (5)

Botoșani (1)

Cluj (1)

Dolj (1)

Dâmbovița (1)

Galați (6)

Ilfov (4)

Iași (2)

Prahova (1)

Sibiu (1)

Sălaj (1)

Timiș (3)

Teleorman (1)

Tulcea (1)

Vâlcea (1)

Vrancea (1)

Este vorba despre 22 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, 10 din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, șapte de 50 – 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 – 49 de ani, patru din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani și 30 – 39 de ani.

Specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație pentru a se feri de infectarea cu virusul West Nile:

să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.

