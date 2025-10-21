Cresc cazurile de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Un caz, descoperit și în Alba
Au fost înregistrate 47 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România, în perioada 2 iunie – 16 octombrie, potrivit datelor oferite de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
Dintre acestea, 39 sunt cazuri confirmate, iar 8 sunt cazuri probabile. Potrivit INSP, în aceeași perioadă a fost înregistrat un deces cauzat de infecția cu virusul West Nile.
Cazurile au fost raportate în:
- București (15)
- Alba (1)
- Brăila (5)
- Botoșani (1)
- Cluj (1)
- Dolj (1)
- Dâmbovița (1)
- Galați (6)
- Ilfov (4)
- Iași (2)
- Prahova (1)
- Sibiu (1)
- Sălaj (1)
- Timiș (3)
- Teleorman (1)
- Tulcea (1)
- Vâlcea (1)
- Vrancea (1)
Este vorba despre 22 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, 10 din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, șapte de 50 – 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 – 49 de ani, patru din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani și 30 – 39 de ani.
Specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație pentru a se feri de infectarea cu virusul West Nile:
- să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
- să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;
- să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);
- să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;
- să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.
