COVID 5 aprilie 2022, în România, pe județe: 3.047 cazuri noi de coronavirus și 27 decese, în ultimele 24 de ore

Echipa de robotică a Colegiului Național “Inochente Micul Clain” a obținut locul 2 la etapa națională a competiției BRD First Tech Challenge Romania

RUBIX, echipa de robotică a Colegiului Național “Inochente Micul Clain”, aflată la al 4-lea sezon de participare în această competiție de robotică, concept american adus la noi în țară acum 6 ani, a finalizat 7 luni de activitate cu un mare succes.

Cei care au trăit aventura de anul acesta sunt Bogdan Vasile, Boitor Diana – team-liderul, Geogean Anca, Pusca Darius, Staic Catalin, Strajan Diana, Barbat Maria, Crisan Albert, Corlaciu Catalin, Simu Darius, Aldea Alexandru, Biris George, Corbean Tudor si Bogdan Cristian împreună cu mentorii lor, Romanța și Ioan Ghița.

Ne-a fost dor de o națională în format fizic, deoarece am dus lipsa interacțiunii cu un număr atât de mare de echipe și unui eveniment fizic atât de amplu. Această etapă a avut loc la București, în perioada 2-3 aprilie, și a adus laolaltă echipele cu cei mai buni roboți și cu cel mai bun spirit de competiție, fair play, și care ilustrează cel mai bine valorile FIRST. Astfel, au participat 48 de echipe din toate regiunile țării, concurând pentru cel mai mare punctaj și pentru un premiu cât mai mare.

Atracția principală au fost cele 72 de meciuri jucate în alianțe care aveau să stabilească primele 4 echipe ce vor concura în semifinale. Echipa noastră a obținut punctaje impresionante în toate meciurile, cel mai bun meci al nostru trecând de 180 de puncte. Aceste meciuri s-au jucat în 2 zile, oferind timp echipelor selectate aleatoriu în aceeași alianță să își stabilească strategiile și planul de joc. Pe lângă jocul propriu-zis, zona standurilor a fost un prilej excelent pentru echipe să se cunoască și să își împărtășească impresiile. Ne-am bucurat de o deschidere foarte mare din partea echipelor care ne-au răspuns la curiozități și cu care am împărtășit reciproc metodele si uneltele de lucru, învățând unii de la alții. Toate standurile aveau ceva ce le deosebea și le scotea în evidență: la standul nostru, pe lângă stikere, insigne și brelocuri printate pe care le ofeream, am demarat acțiunea “Poșta Rubix” care s-a bucurat de un imens succes, recunoscut chiar de organizatori. Ofeream posibilitatea oricui să scrie mesaje, în anonimat sau nu, pentru echipe sau membri, iar noi le livram, încurajând astfel cooperarea și comunicarea.

Prietenia și conexiunile formate cu celelalte echipe au fost remarcate cel mai bine în timpul meciurilor noastre, în care un număr copleșitor de persoane s-au alăturat galeriei alianței din care făceam parte. Deși nu am ajuns în primele 4 echipe, driverii noștri au fost remarcați de judge-ul american care i-a felicitat pentru dexteritatea, experiența și capacitatea lor de a obține cât mai multe puncte chiar și într-o situație nefavorabilă. Finala a fost urmată de Festivitatea de premiere care ne-a adus în culmea fericirii, deoarece am fost onorați cu Locul 2 la Motivate Award, premiu acordat echipelor care sunt un model de urmat pentru ceilalți și îmbrățișează cel mai bine valorile competiției First Tech Challenge, care nu constă doar în construirea unui robot, ci și a unei comunități legate de pasiuni comune, cu membri pregătiți oricând să îți vină în ajutor, promovând munca de calitate. Acest important premiu de la etapa națională este confirmarea noastră că impactul nostru uriaș asupra comunității, precum și modul în care inspirăm celelalte echipe a fost recunoscut și apreciat.

Experiența naționalei a fost una de nedescris: membrii din echipa noastră care nu au mai participat până acum la aceasta etapă au spus că nu poate fi comparată cu nimic, iar informațiile, prieteniile și amintirile dobândite în urma acestei competiții vor rămâne cu ei pe viață. Acest premiu ne-a dat energie și motivație pentru următorul sezon pe care îl așteptăm cu nerăbdare și în care vom munci la capacitate maximă pentru a ajunge din nou la etapa națională, între cei mai buni.

Am dori, nu în ultimul rând, să mulțumim tuturor oamenilor care au făcut posibilă această experiență: Danei Războiu, care a adus în țara noastră aceasta competiție și care, într-un timp relativ scurt și cu resurse limitate, a făcut ca România să se plaseze pe locul 3 în lume ca număr de echipe participante la competiția First Tech Challenge, Asociației Nație prin Educație care creează atât de multe oportunități pentru tinerii de pretutindeni, voluntarilor care s-au asigurat de buna desfășurare a evenimentului și echipelor care duc mai departe în comunitățile lor valorile FIRST. Mulțumim, de asemenea, părinților, conducerii colegiului care ne-a susținut munca și ne-au pus la dispoziție resursele lor: prof. Ana Maria Comșa și prof. Ana Marcu, Primăriei Blaj care ne-a fost alături încă de la înființarea echipei, dar și sponsorilor noștri din sezonul acesta: Asociația Jidvei Viitor Prin Educație, Star Assembly, Endava, Prenis, Fabris Impianti, Aroma Star, Clasic Exploatare, Klod Geotrans, precum și celor sezoanele anterioare.

Tudor Corbean, RUBIX

