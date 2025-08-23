Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020 – „Implementarea a rămas la stadiul de… interesant”
Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020
Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina au fost transmise de antreprenorii locali din domeniul HoReCa Primăriei încă din anul 2020, însă nu au fost puse în practică, semnalează Cosmin Matieș.
Citește și: Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Asta în contextul în care, potrivit lui Cosmin Matieș, „cei care, de pe poziția abonatului la banul public, critică operatorii din HORECA pentru „lipsa de implicare””.
„Multe (n.a. dintree propunerile respective) pot fi bugetate prin sponsorizare sau prin parteneriate public-privat (RedBull, Husqvarna, Monster, Decathlon, etc. ).
Ele vizau proiecte și măsuri aplicabile imediat, cu impact direct asupra vizibilității și atractivității orașului pentru turiști.
Din păcate, deși au existat idei, soluții și disponibilitate din partea mediului privat, implementarea a rămas la stadiul de…interesant.
I. INFRASTRUCTURĂ MINIMĂ PENTRU TURIȘTI – O URGENȚĂ!
*Toalete publice moderne și funcționale – atât în Cetatea Alba Carolina, cât și în restul orașului.
*Eliminarea vânzărilor de suveniruri de slabă calitate („chinezării”) care afectează imaginea destinației.
*Întreținerea spațiilor verzi – toaletarea să se facă dimineața devreme sau noaptea, nu în plin program turistic.
*Parcare pentru autocare și amenajarea unui camping pentru rulote, dotat cu apă, curent electric și toalete (bravo Ciugud).
*Înlăturarea comerțului ilegal care degradează estetica și credibilitatea zonei istorice.
II. EVENIMENTE ANUALE – CALENDAR STRATEGIC PROPUS
1. DECEMBRIE – FEBRUARIE
• Light Festival – în stil japonez (jocuri de lumini, proiecții, atmosferă nocturnă)
2. MARTIE
• Târgul Grădinarului (Piațeta)
• Târgul Mărțișorului
3. APRILIE
• Târg Mare de Antichități (Șanțuri)
• ISU Challenge
• Force Law & Military Challenge
4. MAI
• Festivalul Roman
• Ziua Lemnarului – Concurs Husqvarna
• Spartan Challenge
• Drone Challenge
• Festival Internațional al Fanfarelor
5. IUNIE
• Ziua Copilului
• Festivalul Medieval
• Expoziție chinologică
• Strongest Man
• CrossFit Games
• Festivalul Cetăților Dacice (în Cetate, nu în comune fără aport turistic)
6. IULIE
• Campionat de beach volley / mini-fotbal
• Concurs de majorete / dans
• Archery Challenge Trail
7. AUGUST
• Night Running – traseu prin oraș / șanțuri / pădure
8. SEPTEMBRIE
• Red Bull Romaniacs – competiție moto
• Competiție auto 4×4
• Red Bull Hardline
• Festivalul Strugurelui de Aur
• Festivalul Recoltei
• Festival Roman II
9. OCTOMBRIE
• Karlsburgfest – 15 octombrie (Ziua Încoronării)
• Festivalul Vinului
• Târg Mare de Antichități
10. DECEMBRIE
• Târg de Crăciun
III. EVENIMENTE SĂPTĂMÂNALE – RITM ȘI VIAȚĂ ÎN CETATE
• Duminică seara – Târg de antichități (Pietonala Poarta a III-a)
• Sâmbăta dimineața – Piață volantă (intrare în Cetate / zona Dante) – atracție locală și punct gastronomic
• Sâmbătă seara – Concert în Piațeta Augustin Bena
• Vineri seara – Proiecție de holograme pe Poarta a III-a
IV. WEEKEND-URI DE SEZON – EXPERIENȚE VIZUALE ȘI INTERACȚIUNE
• Artiști stradali ai Liceului de Arte
• Voluntari în ținute istorice ale muzeului, pentru recrearea atmosferei din Cetate (precum la Noaptea Muzeelor sau la reconstituiri istorice)
IV. ZONA VERDE / ADRENALINĂ – POTENȚIAL NEEXPLOATAT
• Zona Ampoiului – rafting
• Tiroliană: Ravelinul Capistrano – loc joacă Electrica.
• Zid de cățărare în șanțuri
• Teren de minigolf – Raveliene sau contragardă
• Traseu MTB – Pump track– pădure
• Pistă bob (tip roller) – pădure
• Fitness trail (traseu cu obstacole în pădure)
• Montare echipamente Urban Outdoor Fitness – în șanțuri
• Tir cu arcul – în șanțurile cetății
CE URMĂRIM PRIN ACEST PLAN?
• Crearea unui calendar turistic predictibil și scalabil
• Diversificarea experiențelor pentru turiști (sport, gastronomie, cultură, natură)
• Activarea zonei verzi din jurul orașului – astăzi nefolosită
• Creșterea timpului petrecut de turiști în oraș
• Atragerea de investiții private și sponsori prin parteneriate public-private
Concluzie:
Nu cerem fonduri imposibile. Cerem viziune, colaborare și curaj din partea administrației. “Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci” -Walt Disney-”, afirmă Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor. Intervin salvatorii
ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor Un accident s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 23 august 2025, la Poaiana Ampoiului. O persoană a fost prinsă sub un tractor. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru extragerea unei persoane si acordarea primului ajutor medical în localitatea Poiana Ampoiului. Din informațiile primite de […]
Aproape 10 milioane de euro pentru un coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: 2 străzi noi, piste de biciclete, parcări Park&Ride și sistem de management al traficului. Detaliile proiectului
Coridor de mobilitate urbană în municipiul Aiud: Investiție de aproape 10 milioane de euro Primăria Aiud a solicitat aviz de mediu pentru proiectul „Realizare coridor de mobilitate integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei”. Proiectul prevede, între altele, realizarea a 2 străzi noi, piste de biciclete […]
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a făcut confuzii grosolane între UM Cugir și Fabrica de Arme
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a făcut confuzii grosolane În noaptea de 1 spre 2 august 2025, un incendiu însoțit de explozii s-a produs într-o hală de muniție a Uzinei Mecanice Cugir, una dintre cele două unități de producție de armament […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei
Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei Imagini inedite cu...
VIDEO | Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”
Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei...
Știrea Zilei
ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor. Intervin salvatorii
ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor Un accident s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 23 august...
Aproape 10 milioane de euro pentru un coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: 2 străzi noi, piste de biciclete, parcări Park&Ride și sistem de management al traficului. Detaliile proiectului
Coridor de mobilitate urbană în municipiul Aiud: Investiție de aproape 10 milioane de euro Primăria Aiud a solicitat aviz de...
Curier Județean
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august...
23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...