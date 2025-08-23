Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020 – „Implementarea a rămas la stadiul de… interesant”

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020

Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina au fost transmise de antreprenorii locali din domeniul HoReCa Primăriei încă din anul 2020, însă nu au fost puse în practică, semnalează Cosmin Matieș.

Asta în contextul în care, potrivit lui Cosmin Matieș, „cei care, de pe poziția abonatului la banul public, critică operatorii din HORECA pentru „lipsa de implicare””.

„Multe (n.a. dintree propunerile respective) pot fi bugetate prin sponsorizare sau prin parteneriate public-privat (RedBull, Husqvarna, Monster, Decathlon, etc. ).

Ele vizau proiecte și măsuri aplicabile imediat, cu impact direct asupra vizibilității și atractivității orașului pentru turiști.

Din păcate, deși au existat idei, soluții și disponibilitate din partea mediului privat, implementarea a rămas la stadiul de…interesant.

I. INFRASTRUCTURĂ MINIMĂ PENTRU TURIȘTI – O URGENȚĂ!

*Toalete publice moderne și funcționale – atât în Cetatea Alba Carolina, cât și în restul orașului.

*Eliminarea vânzărilor de suveniruri de slabă calitate („chinezării”) care afectează imaginea destinației.

*Întreținerea spațiilor verzi – toaletarea să se facă dimineața devreme sau noaptea, nu în plin program turistic.

*Parcare pentru autocare și amenajarea unui camping pentru rulote, dotat cu apă, curent electric și toalete (bravo Ciugud).

*Înlăturarea comerțului ilegal care degradează estetica și credibilitatea zonei istorice.

II. EVENIMENTE ANUALE – CALENDAR STRATEGIC PROPUS

1. DECEMBRIE – FEBRUARIE

• Light Festival – în stil japonez (jocuri de lumini, proiecții, atmosferă nocturnă)

2. MARTIE

• Târgul Grădinarului (Piațeta)

• Târgul Mărțișorului

3. APRILIE

• Târg Mare de Antichități (Șanțuri)

• ISU Challenge

• Force Law & Military Challenge

4. MAI

• Festivalul Roman

• Ziua Lemnarului – Concurs Husqvarna

• Spartan Challenge

• Drone Challenge

• Festival Internațional al Fanfarelor

5. IUNIE

• Ziua Copilului

• Festivalul Medieval

• Expoziție chinologică

• Strongest Man

• CrossFit Games

• Festivalul Cetăților Dacice (în Cetate, nu în comune fără aport turistic)

6. IULIE

• Campionat de beach volley / mini-fotbal

• Concurs de majorete / dans

• Archery Challenge Trail

7. AUGUST

• Night Running – traseu prin oraș / șanțuri / pădure

8. SEPTEMBRIE

• Red Bull Romaniacs – competiție moto

• Competiție auto 4×4

• Red Bull Hardline

• Festivalul Strugurelui de Aur

• Festivalul Recoltei

• Festival Roman II

9. OCTOMBRIE

• Karlsburgfest – 15 octombrie (Ziua Încoronării)

• Festivalul Vinului

• Târg Mare de Antichități

10. DECEMBRIE

• Târg de Crăciun

III. EVENIMENTE SĂPTĂMÂNALE – RITM ȘI VIAȚĂ ÎN CETATE

• Duminică seara – Târg de antichități (Pietonala Poarta a III-a)

• Sâmbăta dimineața – Piață volantă (intrare în Cetate / zona Dante) – atracție locală și punct gastronomic

• Sâmbătă seara – Concert în Piațeta Augustin Bena

• Vineri seara – Proiecție de holograme pe Poarta a III-a

IV. WEEKEND-URI DE SEZON – EXPERIENȚE VIZUALE ȘI INTERACȚIUNE

• Artiști stradali ai Liceului de Arte

• Voluntari în ținute istorice ale muzeului, pentru recrearea atmosferei din Cetate (precum la Noaptea Muzeelor sau la reconstituiri istorice)

IV. ZONA VERDE / ADRENALINĂ – POTENȚIAL NEEXPLOATAT

• Zona Ampoiului – rafting

• Tiroliană: Ravelinul Capistrano – loc joacă Electrica.

• Zid de cățărare în șanțuri

• Teren de minigolf – Raveliene sau contragardă

• Traseu MTB – Pump track– pădure

• Pistă bob (tip roller) – pădure

• Fitness trail (traseu cu obstacole în pădure)

• Montare echipamente Urban Outdoor Fitness – în șanțuri

• Tir cu arcul – în șanțurile cetății

CE URMĂRIM PRIN ACEST PLAN?

• Crearea unui calendar turistic predictibil și scalabil

• Diversificarea experiențelor pentru turiști (sport, gastronomie, cultură, natură)

• Activarea zonei verzi din jurul orașului – astăzi nefolosită

• Creșterea timpului petrecut de turiști în oraș

• Atragerea de investiții private și sponsori prin parteneriate public-private

Concluzie:

Nu cerem fonduri imposibile. Cerem viziune, colaborare și curaj din partea administrației. “Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci” -Walt Disney-”, afirmă Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI