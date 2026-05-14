Curier Județean

VIDEO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de existență: Dezvoltarea programelor de studii de învățământ dual, prioritară

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de existență: Dezvoltarea programelor de studii de învățământ dual, prioritară

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este în pragul împlinirii a 35 de ani de existență. La ceas aniversar, universitatea albaiuliană este prezentă cu un stand de prezentare a ofertei educaționale proprii, cu accent pe învățământul dual, la ediția 2026 a Târgului Ofertelor Educaționale, găzduit de Piața Cetății din Alba Iulia.

La deschiderea oficială a târgului, prorectorul Lucian Marina a subliniat că dezvoltarea programelor de studii de învățământ dual este prioritară la UAB.

„În 1991 se năștea la Alba Iulia Universitatea „1 Decembrie 1918”. Am început cu două programe de studii de lungă durată și trei de scurtă durată. Astăzi, Universitatea are peste 70 de programe de studii, inclusiv de doctorat. În privința ofertei de studii, noi vă invităm să vă uitați și la ceea ce facem noi pe învățământul dual. Sunt deja, în 2 ani de când am început învățământul dual, cinci programe de studii foarte frumoase și, spunem noi, foarte raportate la viitor.

De la Logistică Operațională, având ca parteneri mari companii, la Management în Retail (n.a. celelalte sunt Robotică și Automatizări Industriale, Electronică Aplicată și Tehnologia Produselor Alimentare”, a afirmat prorectorul Lucian Marina în cuvântul adresat celor prezenți la deschiderea Târgului Ofertelor Educaționale 2026.

Târgul Ofertelor Educaționale 2026 de la Alba Iulia este un eveniment dedicat elevilor care își aleg viitorul educațional și profesional. Acesta are loc în perioada 14–15 mai 2026, în Piața Cetății, și reunește licee tehnologice, companii și parteneri ai învățământului dual din județul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

30-31 mai 2026 | „Zi-i bade cu fluiera”, o nouă ediție atractivă a serbării păstorești de la Șugag. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

14 mai 2026

De

„Zi-i bade cu fluiera”, o nouă ediție atractivă a serbării păstorești de la Șugag. PROGRAMUL În zilele de 30 și 31 mai 2026 va avea loc ediția din acest an a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera” de la Șugag. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Șugag,Consiliul Județean Alba și Asociația Crescătorilor de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Specializare nouă la Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna: ,,Copiii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la care prestăm practica”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

Specializare nouă la Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna: ,,Copiii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la care prestăm practica” La Târgul Ofertelor Educaţionale 2026 de la Alba Iulia este prezent și Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna cu o ofertă educațională care cuprinde și o specializare nouă.  Ziarulunirea.ro a stat de vorbă […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | „Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

14 mai 2026

De

„Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție În perioada 13-17 mai 2026 în Cetatea Alba Carolina se desfășoară evenimentul „Antichități și Legende”, un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care reunește expozanți din mai […]

Citește mai mult