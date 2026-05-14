VIDEO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de existență: Dezvoltarea programelor de studii de învățământ dual, prioritară
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este în pragul împlinirii a 35 de ani de existență. La ceas aniversar, universitatea albaiuliană este prezentă cu un stand de prezentare a ofertei educaționale proprii, cu accent pe învățământul dual, la ediția 2026 a Târgului Ofertelor Educaționale, găzduit de Piața Cetății din Alba Iulia.
La deschiderea oficială a târgului, prorectorul Lucian Marina a subliniat că dezvoltarea programelor de studii de învățământ dual este prioritară la UAB.
„În 1991 se năștea la Alba Iulia Universitatea „1 Decembrie 1918”. Am început cu două programe de studii de lungă durată și trei de scurtă durată. Astăzi, Universitatea are peste 70 de programe de studii, inclusiv de doctorat. În privința ofertei de studii, noi vă invităm să vă uitați și la ceea ce facem noi pe învățământul dual. Sunt deja, în 2 ani de când am început învățământul dual, cinci programe de studii foarte frumoase și, spunem noi, foarte raportate la viitor.
De la Logistică Operațională, având ca parteneri mari companii, la Management în Retail (n.a. celelalte sunt Robotică și Automatizări Industriale, Electronică Aplicată și Tehnologia Produselor Alimentare”, a afirmat prorectorul Lucian Marina în cuvântul adresat celor prezenți la deschiderea Târgului Ofertelor Educaționale 2026.
Târgul Ofertelor Educaționale 2026 de la Alba Iulia este un eveniment dedicat elevilor care își aleg viitorul educațional și profesional. Acesta are loc în perioada 14–15 mai 2026, în Piața Cetății, și reunește licee tehnologice, companii și parteneri ai învățământului dual din județul Alba.
