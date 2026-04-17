Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cum încearcă Primăria să reducă durerile de cap ale șoferilor
Primăria Alba Iulia intenționează sistematizarea circulației rutiere in zona străzilor Mărășești, Gheorghe Doja, Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi.
Pentru descongestionarea traficului din zona trecerii la nivel cu calea ferată situată pe strada Mărășești, într-o primă etapă, se dorește modernizarea tronsonului cuprins între strada Mărășești și strada Gheorghe Doja.
În prezent legătura dintre aceste străzi este un drum de pământ cu un strat superficial de piatră spartă sau balast în grosime variabilă, așternută în decursul anilor pentru îmbunătățirea accesului cu lățimi variabile între limita de proprietate si taluzul căii ferate aflată in imediata vecinătate, de la 4 la 8 metri.
Acest sector dispune de rețele edilitare de utilități (rețea de apă potabilă), iar alimentarea cu energie electrică este aeriană, pe stâlpi de beton și conductori de aluminiu sau torsadat. Totodată scurgerea apelor este haotică acestea deversând în lungul drumului sau pe şanţuri de pământ la marginea drumului de exploatare CFR, care descarcă pe terenuri virane fără construcții.
Modernizarea acestui sector de stradă/drum impune refuncționalizarea suprafețelor domeniului public al statului aflat in administrarea C.N.C.F CFR S.A. aferent acestuia și stabilirea funcțiunilor specifice, respectiv: circulație rutieră, pietonală, zone verzi, iluminat astfel încât să se asigure circulația în condiții de siguranță. â
Întrucât amplasamentul propus pentru dezvoltarea/modernizarea drumului se afla in domeniul public al statului român, pentru realizarea acestui obiectiv a fost semnat un Acord de parteneriat prin Ministerul Transportului și Infrastructurii cu SN CFR conform HGR nr.187/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
Primăria Alba Iulia a lansat vineri, 17 aprilie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de modernizare a tronsonului cuprins între strada Mărășești și strada Gheorghe Doja.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.240.000 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 21 mai 2026.
Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiţie si parametrii specifici obiectivului de investiţie:
Principalii indicatori tehnici pentru Obiectul 1: Modernizare strada cuprinsa intre strada Mărășești si strada G. Doja (km 0+000 – km 0+220):
*Categoria de importanța: ”C”- normală;
*Categoria drumului: stradă;
*Categoria străzii: IV;
*Viteza de proiectare: 25 km/h conform ordin MT 1295/2017;
*Lungime: 220 de metri;
*Lăţime parte carosabilă: 3 m/5,5 m;
*Lăţime trotuare: 1-1,5 metri;
Structura rutieră adoptată:
• Strat de uzura beton asfaltic BA16 rul. 50/70: 4 cm;
• Strat de legătura beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70: 6 cm;
• Strat de fundaţie din piatra sparta amestec optimal: 20 cm;
• Strat de fundaţie inferior din balast: 30 cm;
• Strat de forma din balast: 15 cm
Se vor amenaja următoarele dispozitive de scurgere a apelor: 202.00 m rigola carosabila din beton C35/45
Se vor ridica la cota 4 cămine utilități existente
Se va realiza rețea canalizație edilitară subterană: 200.00m
Se va realiza rețea de iluminat public: 225.00m
Înlocuire conducta existenta din otel OL DN 300 mm cu o conductă nouă din PEHD PE100 PN10 DN315, pe tronsonul de stradă cuprins intre str. Mărășești și str. Mihail Kogălniceanu, pe o lungime totala de L=395m.
