Corona Brașov – Volei Alba Blaj, derby-ul etapei în Divizia A1, sâmbătă, 15 noiembrie

Corona Brașov – Volei Alba Blaj, derby-ul etapei în Divizia A1, se dispută sâmbătă, 15 noiembrie
Corona Brașov – Volei Alba Blaj este derby-ul etapei a cincea din Divizia A1 la volei feminin. Partida este programată sâmbătă, 15 noiembrie, la ora 17.00, în Sala Polivalentă „Dumitru Popescu Colibași”.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, o înfrângere și o victorie în amicalele cu Corona Brașov | Repetiții utile pentru Supercupa României, cu CSO Voluntari
Meciul rundei se joacă sub Tâmpa, unde Corona Brașov întâlnește campioana României, Volei Alba Blaj. Echipa din „Mica Romă” are un meci mai mult și conduce ierarhia, cu 13 puncte, iar gazdele sunt pe poziția a patra, cu 9 puncte. Ambele combatante au suferit câte o înfrângere în stagiunea curentă, împotriva aceleiași echipe, CSO Voluntari, Brașovul – acum două săptămâni (1-3, acasă, în 2 noiembrie), vizitatoarele, în runda inaugurală (2-3, în deplasare, în runda inaugurală, în 19 octombrie).
În istoria întâlnirilor directe, din șase dispute, Corona a câștigat una singură, în decembrie anul trecut, pe teren propriu, scor 3-1. Eșecul din ultima partidă disputată în 2024 a însemnat demiterea antrenorului Italian Marco Musso și instalarea actualului „principal”, spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez. Ulterior, Volei Alba Blaj și-a luat revanșa, câștigând cele 3 dispute (3-0 în sferturile Cupei României, la Piatra Neamț), respectiv o dublă victorie (3-1 și 3-0, în luna martie) în semifinalele campionatului Diviziei A1.
