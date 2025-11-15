Corona Brașov – Volei Alba Blaj 2-3, în derby-ul Diviziei A1! Campioana, victorie uriașă după un „thriller” incredibil, în care a revenit de la 1-2 și a fructificat a cincea minge de meci!

Meciul rundei s-a jucat sub Tâmpa, unde Corona Brașov a întâlnit campioana României, Volei Alba Blaj, rezultând o partidă nebună, un „roller coaster” spectaculos, adjudecat de deținătoarea titlului, scor 3-2.

O confruntare în care s-a distins Vittoria Piani – cu 34 de puncte și a debutat cubaneza Evilania Martinez.

A fost Corona Brașov – Volei Alba Blaj 2-3 (15-25, 28-26, 25-19, 16-25, 17-19). Un examen dificil trecut de campioană, care a dat dovadă de puternică forță mentală, revenind spectaculos

Un derby încărcat de suspans în Divizia A1 la volei feminin, în care Blajul a condus cu 1-0, Corona a trecut în avantaj, scor 2-1, campioana a egalat și totul s-a decis la tie-break. În setul decisiv, o oglindă a întregului meci, Blajul a avut 3-2, iar Corona a făcut 5-3, iar Blajul a preluat la 6-5, și iar Corona 7-6 și 8-7. Nebunia a continuat, cu un meci pe muchie de cuțit, și 6 egalități până la 13-13. Se joacă la cote incredibile, Blajul are 4 mingi de meci, la 14-13, 15-14, 16-15 și 17-16, nu le fructifică, dar în cele din urmă câștigă la a cincea minge decisivă!!!

După un prim set controlat autoritar de deținătoarea titlului, care s-a impus cu 25-15, a venit unul cu o evoluție palpitantă a scorului. Blajul a devenit de la 6-10 și s-a desprins la 16-12 și 18-14, însă Corona a venit puternic din urmă, a egalat la „19” și a trecut în față (23-21 și 24-22). Vizitatoarele au anulat două mingi de set, au avut la rându-le una (au condus cu 25-24), au mai anulat o minge de încheiere a setului (la 26-25 pentru Brașov), însă nu au mai rezistat și au cedat, restabilindu-se egalitatea. Blajul a resimțit șocul, a continuat prestația oscilantă, iar în al treilea parțial a fost condusă cu 15-9 și 19-12. Oaspetele contează și pe cubaneza Martinez, ajunsă în sfârșit în România, scorul se strânge (21-18), însă Corona a preluat conducerea la seturi, 2-1. Blajul s-a trezit din pumni și a revenit în prim plan, în setul patru distanțându-se la 16-10 și 20-11, restabilind echilibrul pe tabelă!

Corona, cu Baciu, Ciucu și Roman, foste echipiere ale Blajului în efectiv (ultimele două, în sezonul trecut) a fost aproape să producă a doua înfrângere stagională pentru echipa din „Mica Romă”, care însă a revenit incredibil și a câștigat o dispută epuizantă, plecând cu două puncte dintr-o deplasare dificilă.

Următoarea întâlnire este în „Alba Blaj” Arema, cu CSM Constanța (sâmbătă, 22 noiembrie), urmată de deplasarea în Italia pentru debutul în Champions League.

Partida a durat două ore și 14 minute, raportul blocajelor a fost 12-11 pentru Blaj (cele mai multe Krenicky – 4), iar al așilor 8-6 pentru Corona (Bălae – 4). Cele mai multe puncte le-au realizat Vittoria Piani – 34 și Drussyla Costa – 15, respectiv Skyy Howard și Simina Străchinescu – câte 14.

Volei Alba Blaj: Viitoria Piani – 34 de puncte, Ana Trcol – 4, Ariana Pîrv – 8, Jelena Delic – 8, Drussyla Costa – 15, Charlotte Krenicky – 6, Diana Vereș (l); au mai intrat Hyde Lyklema, Mihaela Otcuparu – un punct, Evilania Martinez – 10, Bianca Grama; nu au jucat Dariya Ivanova și Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.

Foto Adrian HETAK

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI