Corona Brașov – Volei Alba Blaj 2-3, în derby-ul Diviziei A1! Campioana, victorie uriașă după un „thriller” incredibil
Corona Brașov – Volei Alba Blaj 2-3, în derby-ul Diviziei A1! Campioana, victorie uriașă după un „thriller” incredibil, în care a revenit de la 1-2 și a fructificat a cincea minge de meci!
Meciul rundei s-a jucat sub Tâmpa, unde Corona Brașov a întâlnit campioana României, Volei Alba Blaj, rezultând o partidă nebună, un „roller coaster” spectaculos, adjudecat de deținătoarea titlului, scor 3-2.
O confruntare în care s-a distins Vittoria Piani – cu 34 de puncte și a debutat cubaneza Evilania Martinez.
Citește și: CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, în Divizia A1 | Campioana, victorie muncită în Banat
A fost Corona Brașov – Volei Alba Blaj 2-3 (15-25, 28-26, 25-19, 16-25, 17-19). Un examen dificil trecut de campioană, care a dat dovadă de puternică forță mentală, revenind spectaculos
Un derby încărcat de suspans în Divizia A1 la volei feminin, în care Blajul a condus cu 1-0, Corona a trecut în avantaj, scor 2-1, campioana a egalat și totul s-a decis la tie-break. În setul decisiv, o oglindă a întregului meci, Blajul a avut 3-2, iar Corona a făcut 5-3, iar Blajul a preluat la 6-5, și iar Corona 7-6 și 8-7. Nebunia a continuat, cu un meci pe muchie de cuțit, și 6 egalități până la 13-13. Se joacă la cote incredibile, Blajul are 4 mingi de meci, la 14-13, 15-14, 16-15 și 17-16, nu le fructifică, dar în cele din urmă câștigă la a cincea minge decisivă!!!
După un prim set controlat autoritar de deținătoarea titlului, care s-a impus cu 25-15, a venit unul cu o evoluție palpitantă a scorului. Blajul a devenit de la 6-10 și s-a desprins la 16-12 și 18-14, însă Corona a venit puternic din urmă, a egalat la „19” și a trecut în față (23-21 și 24-22). Vizitatoarele au anulat două mingi de set, au avut la rându-le una (au condus cu 25-24), au mai anulat o minge de încheiere a setului (la 26-25 pentru Brașov), însă nu au mai rezistat și au cedat, restabilindu-se egalitatea. Blajul a resimțit șocul, a continuat prestația oscilantă, iar în al treilea parțial a fost condusă cu 15-9 și 19-12. Oaspetele contează și pe cubaneza Martinez, ajunsă în sfârșit în România, scorul se strânge (21-18), însă Corona a preluat conducerea la seturi, 2-1. Blajul s-a trezit din pumni și a revenit în prim plan, în setul patru distanțându-se la 16-10 și 20-11, restabilind echilibrul pe tabelă!
Corona, cu Baciu, Ciucu și Roman, foste echipiere ale Blajului în efectiv (ultimele două, în sezonul trecut) a fost aproape să producă a doua înfrângere stagională pentru echipa din „Mica Romă”, care însă a revenit incredibil și a câștigat o dispută epuizantă, plecând cu două puncte dintr-o deplasare dificilă.
Următoarea întâlnire este în „Alba Blaj” Arema, cu CSM Constanța (sâmbătă, 22 noiembrie), urmată de deplasarea în Italia pentru debutul în Champions League.
Partida a durat două ore și 14 minute, raportul blocajelor a fost 12-11 pentru Blaj (cele mai multe Krenicky – 4), iar al așilor 8-6 pentru Corona (Bălae – 4). Cele mai multe puncte le-au realizat Vittoria Piani – 34 și Drussyla Costa – 15, respectiv Skyy Howard și Simina Străchinescu – câte 14.
Volei Alba Blaj: Viitoria Piani – 34 de puncte, Ana Trcol – 4, Ariana Pîrv – 8, Jelena Delic – 8, Drussyla Costa – 15, Charlotte Krenicky – 6, Diana Vereș (l); au mai intrat Hyde Lyklema, Mihaela Otcuparu – un punct, Evilania Martinez – 10, Bianca Grama; nu au jucat Dariya Ivanova și Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.
Foto Adrian HETAK
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos… pentru lider! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu” Oniga (Fortuna Lunca Mureșului)
SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos, dintre Industria și Performanța Ighiu… pentru liderul Viitorul Sântimbru! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu” Oniga (Fortuna Lunca Mureșului) Chiar dacă a stat, liderul Viitorul Sântimbru rămâne cu două puncte în fața Industriei Galda de Joc, care a remizat pe teren propriu […]
Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie „italiană” la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag, uriașă surpriză: remiză acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie „italiană” la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag, uriașă surpriză: remiză acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 2-2, gazdele ratând și un penalty Metalurgistul Cugir a repurtat o victorie „italiană” la Hațeg cu nou-promovata Unirea DMO, unica reușită fiind semnată de Udrea, în actul secund. Uriașă […]
CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”, scor 2-0 (2-0) A doua zi după confruntarea din Liga 3, adjudecată net, scor 6-1 cu Progresul Pecica, într-un meci amical, „alb-negrii” au învins pe „Cetate” pe Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba, scor 2-0 (2-0), goluri Lambru și Banyoi, Pelici […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când ating stelele căzătoare punctul maxim
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când...
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor Administrația Națională de Meteorologie a...
Știrea Zilei
FOTO | Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș
Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat...
FOTO | Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia
Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia În luna noiembrie...
Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
Politică Administrație
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul...
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...