Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă

Deputaţii au adoptat, miercuri, 19 noiembrie 2025, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.

Proiectul de lege pentru modificarea art. 150 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost votat cu 253 de voturi „pentru”, 20 „contra” şi două abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 134/2010, în sensul instituirii posibilităţii conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.

Părţile implicate în dosare civile nu vor mai trebui să meargă la instanţă şi să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”.

„Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Dacă copiile sunt transmise în format electronic, partea le va putea conforma cu originalul, prin aplicarea semnăturii electronice”, prevede proiectul care a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional.

Deputatul USR Alexandru-Paul Dimitriu le-a mulţumit deputaţilor din toate partidele care au votat proiectul prin consens.

„E un proiect de bun simţ, e un proiect care ajută procesul civil să se desfăşoare cu celeritate. (…) Cred că e un moment bun să ne dăm seama că putem face lucruri excepţionale împreună şi că diferenţele pe care le avem din punct de vedere doctrinar să le dăm la o parte atunci când este un proiect bun care ajută românii”, a transmis Dimitriu.

„Ne sufocăm cu atâta birocraţie şi asta se simte şi în instanţele de judecată. Arhivele instanţelor sunt pline de munţi de dosare pline de praf, gata să se prăbuşească. Digitalizarea este o soluţie pentru debirocratizare şi asta am urmărit prin proiectul adoptat astăzi de Parlament. Vrem ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină la arhivă şi să semneze, filă cu filă, pentru a atesta că documentele sunt conforme cu originalul”, declară deputata USR Oana Murariu.

