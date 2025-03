Control judiciar pentru 60 de zile pentru un bărbat din Bistra: Băut la volan, acesta a intrat cu o autoutilitară într-un hidrant, la Alba Iulia

Bărbatul de 35 de ani din Bistra care, aflat băut la volan, a intrat cu mașină într-un hidrant, la Alba Iulia, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

La data de 23.03.2025, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 22.03.2025, în jurul orei 22:23, persoana în cauză a condus pe străzile din mun. Alba Iulia, jud. Alba o autoutilitară marca Mercedes Benz, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de 3,91 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 3,61 g%o alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.

În contextul consumului de alcool, conducătorul autoutilitarei a produs și un eveniment rutier, constând în aceea că a acroșat un hidrant aflat în parcarea unui supermarket de pe raza municipiului Alba Iulia, iar ulterior a părăsit locul fără a anunța organele de poliție.

„Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 24.03.2025, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

