Controale pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori făcute de polițiștii din Alba și Garda Forestieră Cluj. Ce au confiscat oamenii legii

Reprezentanții Gărzii Forestiere Cluj au realizat acțiuni de control în scopul prevenirii și combaterii activităților ilegale de tăiere de arbori fără drept pe raza județelor Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș.

Au fost efectuate un număr de 101 acțiuni de control pe raza județelor Alba, Bistrița – Năsăud, Cluj și Maramureș. La unele dintre aceste acțiuni au participat și reprezentanți ai inspectoratelor județene de poliție.

În urma acțiunilor de control întreprinse, s-au obținut următoarele rezultate:

43 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 74.000,00 lei;

Măsuri complementare de confiscare de materiale lemnoase, din care:

Contravaloric: 54,52 mc cu o valoare de 24.152,06 lei;

Fizic: 268,74 mc;

1007 verificări și corecții în programul SUMAL 2.0;

4 infracțiuni constatate la Legea 331/2024;

Valoarea totală a prejudiciilor din infracțiuni a fost de 31.257,93 lei;

Au fost verificate un nr. de 37 de sesizări;

Totodată, pentru nerespectarea legislației în domeniul cinegetic de către gestionarii fondurilor cinegetice, au fost constatate 3 contravenții în cuantum de 5.750 lei.

Tot în luna septembrie, s-au întocmit 38 de procese-verbale de constatare, privind pagubele cauzate de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în Anexa 1 din Legea nr. 407/2006.

În ceea ce privește activitatea de implementare și avizare, au fost verificate un număr de 27 APV-uri și au fost emise un număr de 3 avize favorabile în vederea aprobării actelor de punere în valoare. De asemenea, au fost emise 2 avize privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și alte 5 decizii de depășire a posibilității anuale prevăzute de amenajamentul silvic.

În urma verificării documentațiilor de avizare a construcțiilor la distanță mai mică de 50 m de liziera pădurii, au fost emise 5 avize, din totalul de 50 de solicitări. Totodată, au fost emise un aviz și o deizie de scoatere din fond forestier și două avize de biomasă.

Au fost efectuate și 19 verificări privind controlul anual al lucărilor de împădurire, potrivit Garda forestieră națională.

