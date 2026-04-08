Controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile din import. Acțiune comună organizată de ANAF, AVR și ANSVSA

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o acțiune coordonată de control ce vizează operatori economici din domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import. Această intervenţie subliniază angajamentul comun al autorităţilor pentru asigurarea securității alimentare pentru cetățeni și pentru combaterea evaziunii fiscale.

Acțiunea reprezintă o continuare directă a controalelor operative începute asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import și are la bază informații și analize de risc care indică posibile nereguli pe lanțul de aprovizionare.

Sunt vizate următoarele aspecte ce au ridicat suspiciuni:

introducerea pe piață a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare;

diferențe între cantitățile declarate la import și cele existente în depozite;

declararea incorectă sau disimularea originii produselor;

subevaluarea mărfurilor și evitarea obligațiilor fiscale.

Controalele se desfășoară simultan la mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documente, stocuri, trasabilitatea mărfurilor și condițiile de depozitare, fiind efectuate inclusiv prelevări de probe în vederea analizelor de laborator.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și protejarea consumatorilor împotriva comercializării unor produse neconforme.

În funcție de rezultatele controalelor, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Cu această ocazie, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale în colaborare cu partenerii instituţionali.

De asemenea, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale care decurg în cazul obținerii de avantaje fiscale nelegale sau a prejudicierii bugetului de stat prin nedeclararea corectă a obligațiilor legale de plată, se arată într-un comunicat de presă.

