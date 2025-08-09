Contribuțiile CAS și CASS în 2025 pentru PFA-uri: Care sunt pragurile și termenele-limită

Taxele CAS și CASS pentru PFA în 2025: ce praguri trebuie atinse și până când se plătesc la ANAF

Persoanele fizice autorizate (PFA) vor continua să reprezinte în 2025 o opțiune accesibilă pentru desfășurarea activităților economice independente, însă acest statut vine cu obligații fiscale clare, în funcție de tipul de impozitare ales: în sistem real sau pe bază de normă de venit.

În plus, contribuțiile la pensii (CAS) și sănătate (CASS) sunt stabilite în funcție de veniturile obținute.

În cazul PFA-urilor care aleg impozitarea în sistem real, baza de calcul este venitul net anual, adică diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile. Din acest venit net se scad pierderile reportate și contribuțiile sociale datorate, rezultând venitul impozabil, asupra căruia se aplică un impozit de 10%.

PFA-urile pot opta pentru impozitarea pe bază de normă de venit, dacă venitul brut anual nu depășește echivalentul în lei al 25.000 de euro. Impozitul de 10% se aplică asupra normei de venit stabilite anual în funcție de județ și tipul activității.

Dacă veniturile depășesc acest plafon, începând cu anul fiscal următor, PFA-ul este obligat să treacă la sistemul real de impozitare, prin depunerea declarației unice până la 25 mai.

PFA-urile care obțin venituri cel puțin egale cu 12 salarii minime brute (48.600 lei în 2025) au obligația de a plăti CAS în cotă de 25%, calculată la un venit ales care nu poate fi sub acest prag. Dacă venitul depășește 24 de salarii minime brute (97.200 lei), baza de calcul nu poate fi mai mică decât această valoare.

Contribuția minimă CAS în 2025:

Pentru 12 salarii: 12.150 lei (25% din 48.600 lei)

Pentru 24 salarii: 24.300 lei (25% din 97.200 lei)

Persoanele cu venituri sub acest prag pot opta pentru plata CAS, însă nu sunt obligate.

Excepții de la plata CAS

Nu datorează CAS: avocații și notarii, pensionarii și cei care obțin venituri sub plafonul minim (48.600 lei).

Totuși, CASS se plătește pentru venituri din activități independente dacă venitul net anual sau norma de venit depășește 6 salarii minime brute (24.300 lei în 2025). Cota este de 10%, iar baza de calcul poate ajunge până la maximum 60 de salarii minime (243.000 lei).

Termene importante de plată

Toate contribuțiile pentru veniturile realizate în 2025 trebuie achitate până la 25 mai 2026. Declarația unică este documentul prin care contribuabilul își stabilește obligațiile fiscale și sistemul de impozitare pentru anul următor.

