Contribuțiile CAS și CASS în 2025 pentru PFA-uri: Care sunt pragurile și termenele-limită
Taxele CAS și CASS pentru PFA în 2025: ce praguri trebuie atinse și până când se plătesc la ANAF
Persoanele fizice autorizate (PFA) vor continua să reprezinte în 2025 o opțiune accesibilă pentru desfășurarea activităților economice independente, însă acest statut vine cu obligații fiscale clare, în funcție de tipul de impozitare ales: în sistem real sau pe bază de normă de venit.
În plus, contribuțiile la pensii (CAS) și sănătate (CASS) sunt stabilite în funcție de veniturile obținute.
În cazul PFA-urilor care aleg impozitarea în sistem real, baza de calcul este venitul net anual, adică diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile. Din acest venit net se scad pierderile reportate și contribuțiile sociale datorate, rezultând venitul impozabil, asupra căruia se aplică un impozit de 10%.
PFA-urile pot opta pentru impozitarea pe bază de normă de venit, dacă venitul brut anual nu depășește echivalentul în lei al 25.000 de euro. Impozitul de 10% se aplică asupra normei de venit stabilite anual în funcție de județ și tipul activității.
Dacă veniturile depășesc acest plafon, începând cu anul fiscal următor, PFA-ul este obligat să treacă la sistemul real de impozitare, prin depunerea declarației unice până la 25 mai.
PFA-urile care obțin venituri cel puțin egale cu 12 salarii minime brute (48.600 lei în 2025) au obligația de a plăti CAS în cotă de 25%, calculată la un venit ales care nu poate fi sub acest prag. Dacă venitul depășește 24 de salarii minime brute (97.200 lei), baza de calcul nu poate fi mai mică decât această valoare.
Contribuția minimă CAS în 2025:
Pentru 12 salarii: 12.150 lei (25% din 48.600 lei)
Pentru 24 salarii: 24.300 lei (25% din 97.200 lei)
Persoanele cu venituri sub acest prag pot opta pentru plata CAS, însă nu sunt obligate.
Excepții de la plata CAS
Nu datorează CAS: avocații și notarii, pensionarii și cei care obțin venituri sub plafonul minim (48.600 lei).
Totuși, CASS se plătește pentru venituri din activități independente dacă venitul net anual sau norma de venit depășește 6 salarii minime brute (24.300 lei în 2025). Cota este de 10%, iar baza de calcul poate ajunge până la maximum 60 de salarii minime (243.000 lei).
Termene importante de plată
Toate contribuțiile pentru veniturile realizate în 2025 trebuie achitate până la 25 mai 2026. Declarația unică este documentul prin care contribuabilul își stabilește obligațiile fiscale și sistemul de impozitare pentru anul următor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest ANM a emis sâmbătă noi atenționări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Astfel, în intervalul 10-11 august, maximele […]
Valuri de căldură și temperaturi record: Iulie 2025, în topul celor mai fierbinți luni din istorie
Criza climatică se adâncește: Iulie 2025 urcă pe locul trei în clasamentul lunilor iulie caniculare Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate joi de Serviciul Copernicus privind Schimbările Climatice (C3S), observatorul climatic al Uniunii Europene. Potrivit experților, această lună a fost marcată […]
Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo”
Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo” Este normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată, este de părere profesorul originar din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Contribuțiile CAS și CASS în 2025 pentru PFA-uri: Care sunt pragurile și termenele-limită
Taxele CAS și CASS pentru PFA în 2025: ce praguri trebuie atinse și până când se plătesc la ANAF Persoanele...
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37...
Știrea Zilei
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam...
VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente
Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3...
Curier Județean
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
Politică Administrație
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Opinii Comentarii
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...