Contracte de delegare a gestiunii prelungite pe mai multe trasee de transport județean de persoane din Alba. LISTA

Contracte de delegare a gestiunii prelungite pe mai multe trasee de transport județean de persoane din Alba

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 11 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba.

Concret, este propusă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii pe mai multe trasee de transport județean de persoane din Alba.

Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/2021, cu modificările și completările ulterioare, face parte din documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, care a stat la baza derulării a 5 proceduri competitive de atribuire, finalizate, în urma cărora au fost atribuite un număr de 33 de trasee.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 368/17 octombrie 2024, a fost aprobată actualizarea documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, pentru loturile/traseele rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 martie 2025 au fost aprobate măsuri de urgență pentru asigurarea continuităţii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, cu modificările şi completările

ulterioare, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.

Aceste măsuri au constat în încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului între Judeţul Alba şi operatorii de transport rutier care efectuau curse pe aceste trasee și care au fost de acord să presteze serviciul în continuare, în scopul asigurării continuităţii serviciului, până la finalizarea procedurii competitive de atribuire (a 5-a), care se afla în curs de derulare, respectiv: cu durata de la 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025, pe traseele pentru care au fost depuse oferte în cadrul procedurii de atribuire, iar pe traseele pentru care nu au fost depuse oferte, cu durata de la

1 aprilie 2025-30 septembrie 2025.

De asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 187/16 iunie 2025, nr. 262/24.09.2025 și nr. 343/15.12.2025, au fost aprobate măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseele atribuite direct prin măsuri de urgență, până la data de 31 martie 2026.

Potrivit art. 5 alin. (5) din Regulmentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul căruia a fost încheiate contractele cu operatorii de transport, atribuirea sau prelungirea unui Contract de servicii publice prin măsuri de urgenţă, sau impunerea unui astfel de Contract nu poate depăşi doi ani.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. 6 lit. g din din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea continuității serviciilor publice de transport persoane prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători existente, constituie unul din principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciului public de transport

local și județean.

Prin urmare, pentru asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a măsurilor privind asigurarea continuității acestui serviciu, prin încheierea de acte adiționale cu operatorii de transport rutier Excelent Trans SRL și Livio Dario SRL, ținând cont de faptul că la data de 31 martie 2026 încetează Contractele de delegare a gestiunii serviciului, pe traseele prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre.

Pentru pentru traseul cod 57: Sebeș-Daia Română se intenționează aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuităţii serviciului public de transport judeţean de persoane în perioada 1 aprilie 2026-31 mai 2026, ținând cont de adresa Primăriei municipiului Sebeș nr. 7533/06.02.2026, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba nr. 2583/06.02.2026, prin care ne-a comunicat faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Transport Public Zona Sebeș a publicat anunțul 728040-2024 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform căruia operatorul desemnat va efectua transport prin curse regulate cu autobuze pe raza administrativ-teritorială a localităților care fac parte din asociație, iar pentru traseul susmenționat se preconizează dată de începere 01.06.2026.

Traseele pentru care se aprobă prelungirea duratei Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT-Județul Alba și pentru care se prelungește valabilitatea licențelor de traseu pot fi văzute AICI.

