Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”

Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba, conduce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) din 2023, ca director general și președinte al Consiliului de Administrație, fiind susținut politic de PNL.

Laurențiu Alexandru Blaga este inginer geodez și a mai ocupat această funcție în perioada 2020–2021. Înainte de intrarea în funcții publice, el a deținut mai multe firme specializate în servicii cadastrale, care ulterior au fost transferate pe numele părinților.

Principala firmă a familiei, Larry & Cory Vermessungen SRL, alături de alte societăți conexe (Larry Vermessungen SRL, Scaner & Geodezie SRL), a devenit un jucător major pe piața contractelor publice de cadastru, a dezvăluit publicația „Libertatea”.

Conform anchetei jurnalistice amintite, firma în cauză a câștigat zeci de contracte cu primării, inclusiv cu Primăria Alba Iulia, orașul natal al lui Laurențiu Alexandru Blaga, și a avut anterior contracte finanțate de ANCPI.

În 2024, mai multe firme controlate de membri ai familiei sau apropiați au fost absorbite, consolidând un pol regional de servicii cadastrale.

Firmele familiei Blaga au raportat profituri cumulate de aproape 3 milioane de lei în 3 ani, la care se adaugă fonduri europene și granturi nerambursabile obținute prin programe precum Regio și schemele de digitalizare a IMM-urilor. În paralel, familia și-a extins portofoliul de afaceri imobiliare, inclusiv prin deschiderea unor firme noi de închiriere și activități conexe.

Situația ridică suspiciuni de conflict de interese, în condițiile în care soția directorului ANCPI este angajată într-o structură aflată în subordinea instituției conduse de acesta, iar firmele familiei activează exact în domeniul gestionat și finanțat de agenție. Declarațiile de avere indică o avere imobiliară semnificativă și capacitatea de a acorda împrumuturi personale de sute de mii de lei.

„Averea declarată a soților Blaga cuprinde aproape 9.000 mp de teren agricol, o mie de metri pătrați de pădure, peste 1.500 mp de teren în Alba Iulia, 13.800 mp de teren în Galda de Sus, județul Alba, aproape 10.000 mp de teren extravilan, patru apartamente în Alba Iulia și alte diverse bunuri imobile. Blaga și-a permis să împrumute, în nume personal, o persoană fizică cu suma de 766.000 de lei și să împrumute de la mama sa 326.000 de lei.

Salariul de director general și președinte CA al ANCPI al lui Blaga a fost de 209.923 de lei, la care s-au mai adăugat peste 22.000 de lei din chirii. Soția lui Blaga este subalterna soțului fiind angajată la Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia de unde a câștigat suma de 94.974 de lei, plus drepturi de hrană și vouchere de vacanță de vreo 8.000 de lei. Practic, Blaga îi dă soției salariul și părinților contracte”, scrie publicația „Libertatea”.

România se află în continuare la coada Uniunii Europene în privința cadastrării generale a proprietăților. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), lansat în 2015 și prevăzut inițial să fie finalizat în 2023, a fost amânat până în 2027 pentru proiectele finanțate din fonduri europene. După această dată, lucrările vor continua din bugetele proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, mai notează publicația amintită.

