Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală după un control al Gărzii de Mediu

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 secunde

în

De

Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală

Un control efectuat de Garda Națională de Mediu (GNM), Comisariatul județean Cluj, împreună cu reprezentanți ai Administrației Parcului Natural Apuseni, a scos în evidență posibile ilegalități în ceea ce privește edificarea unor construcții în zona „Cabana Cota 1600, Vârful Petreasa”.

Aici a fost amenajat de către Primăria Horea un așa-zis sat turistic, unde se desfășoară annual și evenimentul „Ziua lemnarilor”.

Terenul pe care s-au edificat construcțiile este proprietatea comunelor Măguri Răcătău și Beliș din județul Cluj.

„În zona sesizată au fost identificate mai multe construcţii, inclusiv o platformă betonată, aflate în proprietatea U.A.T. comuna Horea, jud. Alba, acestea fiind edificate în perioada 2014-2019, pentru care nu s-au putut prezenta acte de reglementare pe linie de protecţia mediului (emise de DJM Cluj fost APM Cluj şi APN Apuseni RA). Conform Planului de management al Parcului Natural Apuseni şi al ariilor naturale protejate integrate, construcţiile/amenajările identificate în teren, sunt amplasate în zona de management durabil a parcului.

Prin actul de control încheiat s-a impus UAT comuna Horea măsură cu caracter permanent privind interzicerea demarării/realizării oricăror planuri/proiecte/activităţi, pe suprafata Parcului Natural Apuseni, fără a solicita și obţine acte de reglementare pe linie de protecţia mediului”, se precizează într-o adresă a GNM Cluj, remisă reprezentantului Asociației „Legal Drive”, care a sesizat autoritățile.

La data verificărilor în teren, construcţiile identificate nu erau locuite, acestea fiind utilizate doar sezonier.

„Pentru neconformităţile constatate referitoare la încălcarea prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art 52, alin (1), lit i), GNM CJ Cluj a întocmit o Sesizare Penală care va fi înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, în sensul identificării și tragerii la răspundere a făptuitorului”, se mai precizează în document.

Construcțiile au fost ridicate după asfaltarea drumului comunal, cunoscut și sub denumirea „Drumul lui Iovan”, care face legătura între centrul comunei Horea și vârful Petreasa, în apropierea locului unde a avut loc, în 2014, accidentul aviatic soldat cu decesul pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion.

