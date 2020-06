Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ 107E: Licitația pentru proiectare și execuție lucrări, lansată recent în SEAP

Podul existent pe DJ 107E (Aiud – Lopadea Noua- Vama Seaca) la km 3+895 traversează râul Mures si se afla amplasat in extravilanul Municipiului Aiud. A fost construit in anul 1957 si pana in prezent au fost executate doar lucrări de întreținere curenta si periodica. Podul are trei deschideri (3×32.50m) si lungimea totala de 108.20m. Traseul in plan al drumului in zona podului este in aliniament. Podul traversează normal râul Mures.

Schema statica a podului este: grinzi simplu rezemate. Latimea podului este de 9.00m si este alcatuita astfel: parte carosabila cu latimea 6.50m, doua trotuare cu latimea de l.OOm (lățime utila 0.70m) si doua lise pentru parapet cu latimea de 0.25m.

-Execuția lucrărilor de reparatii/consolidare a podului va asigura exploatarea acestuia in condiții optime de rezistenta, stabilitate si siguranța a circulației, in condițiile creșterii viitoare a traficului rutier, atat local cat si regional.

Obiectivul specific urmărit prin realizarea acestei investiții este consolidarea podului in vederea îmbunătățirii desfășurării traficului auto si siguranței in exploatare.

Repararea/consolidarea podului va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic asupra calitatii vieții locuitorilor. Dintre beneficiile aduse de modernizarea infrastructurii rutiere in general subliniem următoarele:

– asigurarea unor condiții moderne de călătorie in siguranța si confort atat pentru localnici, pentru activitati turistice, cat si pentru serviciile de transport de calatori si de marfa, aspect ce are un impact major asupra dezvoltării socio – economice a colectivității;

– reducerea factorilor de poluare a mediului (in speța a poluării aerului si a poluării fonice) prin realizarea unei infrastructuri.