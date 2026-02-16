Actualitate

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu: Va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se va calcula pentru fiecare categorie de produs

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

De

Consiliul UE a aprobat recent noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia introduce taxa forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Până acum, aceste produse intrau în UE fără taxe vamale, situație considerată neloială pentru firmele europene.

De la 1 iulie 2026, se va aplica o taxă vamală forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs dintr-un colet cu valoare sub 150 de euro, trimis direct consumatorilor din UE. De exemplu, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze de lână, se consideră două categorii diferite de produse, astfel că taxa totală va fi de 6 euro.

Ulterior, această taxă va fi înlocuită cu taxe vamale normale, odată ce noua Platformă de date vamale a UE va deveni funcțională. Platforma este estimată pentru 2028.

Potrivit Comisiei Europene, numărul coletelor mici care intră în UE s-a dublat în fiecare an din 2022. În 2024 au ajuns pe piața europeană 4,6 miliarde de astfel de colete, iar 91% provin din China. Taxele vamale reprezintă o sursă de venit pentru bugetul UE și pentru statele membre, care păstrează o parte din sumele colectate.

Noile taxe îi va afecta cel mai tare pe retailerii online care trimit produse din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress.

