Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare
Proiectul „Digititalizarea procesului administrativ în autorități publice locale ale județului Alba” are șanse sporite pentru a fi selectat spre finanțare după ce în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regiunea Centru s-a aprobat suplimentarea alocării aferente apelului de proiecte 2.1.1 Comunități digitale.
Anunțul a fost făcut de George Rotar, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.
Proiectul a fost depus de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu UAT-urile Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș.
Potrivit lui George Rotar, proiectul a identificat 5 soluții la provocările digitale existente.
SOLUȚIA 1 – Soluția de management a identităților digitale – Serviciul de stabilire și de management al identităților digitale aparținând utilizatorilor (SaaS) – se dorește a fi integrată o aplicație 100% neasistată care să permită crearea identităților electronice certificate ale cetățenilor (inclusiv celor cu dizabilități), fie în nume personal, fie în numele unei persoane juridice indiferent de tipul acesteia. Aplicația va dispune de componente de inteligență artificială, biometrie și OCR.
SOLUȚIA 2 – ERDS – Serviciul de livrarea electronică înregistrată SaaS (ERDS conform eIDAS) – se dorește a fi o soluție de comunicare inter și intra-instituțională care să asigure încărcarea, validarea, transferul criptat end-to-end de date, informații și documente între utilizatori indiferent de tipul lor. Soluția va fi capabilă să transfere conținutul în regim 100% auditabil.
SOLUȚIA 3 – Soluția de interconectivitate – Serviciu de interconectivitate și interoperabilitate (SaaS) – Se dorește a fi o soluție prin care să se asigure dezvoltarea și mentenanța permanentă a API-urilor care asigură interconectarea și interoperabilitatea platformei de e-guvernare la nivel local cu aplicații interne (ale instituțiilor vizate prin proiect) sau externe care îndeplinesc diferite roluri precum: acordă acces la registrele de bază naționale, facilitează semnarea și sigilarea electronică calificată, facilitează transferul de date, informații sau documente etc.
SOLUTIA 4 – Management documente Inter conectivitate și interoperabilitate cu alte instituții – comunicare greoaie
și cu costuri semnificative cu alte instituții din cauza circulației greoaie a documentelor și informațiilor între instituții, a timpului îndelungat alocat transmiterii corespondentei, situație care generează întârzieri semnificative, prin următoarele elemente: Registratură fizică digitalizată și registratura online automatizată Arhivă electronică automatizată și arhivă fizică retro digitalizată Managementul fluxurilor de lucru cu documente/acte.
SOLUTIA 5 – Descoperă Alba – Promovarea atracțiilor turistice: Prin prezentarea detaliată a obiectivelor turistice, cum ar fi Cetatea Alba Carolina, Munții Apuseni și diverse tradiții locale, proiectul contribuie la creșterea vizibilității județului. Accesibilitate și informare: Oferind informații complete despre locații, istorie, cultură și evenimente, platforma facilitează planificarea vizitelor și atrage turiști din diverse colțuri ale lumii. Promovarea tradițiilor și culturii locale: Prin evidențierea tradițiilor și meșteșugurilor specifice, proiectul sprijină conservarea și promovarea patrimoniului cultural al județului. Sprijin pentru afaceri locale: Prin includerea informațiilor despre opțiuni de cazare, restaurante și evenimente, platforma susține dezvoltarea afacerilor locale și stimulează economia turistică.
