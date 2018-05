Consilierul Județean Traian Ursaleș cere disocierea Consiliului Județean Alba de ALEEA: Este clar un conflict de interese

Consilierul Județean Traian Ursaleș cere disocierea Consiliului Județean Alba de ALEEA, precizând că este clar un conflict de interese.

Ursaleș relatează, într-un comunicat de presă trimis, duminică, redacției ziaruluiunirea.ro, poziția pe care a avut-o, în ultima ședință a Consiliului Județean Alba, cu privire la asocierea dintre CJ Alba și ALEEA.

“Domnule presedinte, cer disocierea CJ Alba de ALEEA, dat fiint faptul ca, conform unui articol de presa, directorul ALEEA, Dl. Andronescu a semnat pentru a doua oara un contract de consultanta, cu Primaria Sebes, in numele PFA Andronescu Florin, in timp ce aceasta activitate trebuia facuta prin ALEEA, iar banii respectivi trebuiau incasati la ALEEA, si astfel, noi CJ Alba, nu trebuia sa mai dam cei 70.000 lei din Bugetul Judetului Alba. Din punctul meu de vedere, acest mod de a semna contracte cu primariile din Judet, este clar un conflict de interese. Daca este atat de bun, ca PFA, nu are decat sa semneze contracte cu primarii din alte judete, sau sa-si dea demisia din functia de director al ALEEA”, a menționat Ursaleș în ședința CJ, potrivit comunicatului de presă.

De asemenea, în comunicatul trimis de Ursaleș se mai precizează: ”Daca este sa analizam cele intamplate, chiar are dreptate consilierul Popular Ursales, iar daca ar fi sa se autosesizeze ANI, nu cred ca dl. Andronescu ar mai ramane in functia de director al ALEEA”.