Conopida nu e doar „varza albă a bogaților”: Ce spun nutriționiștii

Albă, discretă și adesea ignorată, conopida ascunde un profil nutrițional pe care mulți îl subestimează. De la vitamina C la compuși cu efect antioxidant, iată ce aduce în corp și cui i se potrivește mai puțin.

Puține calorii, multă substanță

La 100 de grame, conopida crudă are în jur de 25 de kilocalorii, cam cât varza. Are aproximativ 90% apă, plus fibre, potasiu, folați și vitamina K. Aportul de vitamina C este notabil: o porție obișnuită acoperă o parte importantă din necesarul zilnic, cu condiția să nu fie fiartă prea mult, pentru că vitamina se pierde ușor în apa de fierbere.

Colina, nutrientul pe care nu-l aștepți

Conopida este o sursă bună de colină, un nutrient implicat în funcționarea creierului, în metabolismul grăsimilor la nivelul ficatului și în construcția membranelor celulare. Mulți oameni nu ajung la aportul recomandat, iar legumele crucifere pot ajuta, alături de ouă și alte surse.

Crucifera cu efect antioxidant

Ca și varza, broccoli sau varza de Bruxelles, conopida conține glucozinolați. Prin tăiere și mestecare, aceștia se transformă în izotiocianați, precum sulforafanul, studiați pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatorii. Studiile observaționale leagă consumul regulat de crucifere de un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și, în unele analize, de anumite cancere. Dovezile nu stabilesc însă o relație directă de cauză-efect, iar conopida nu are rol de tratament.

Aliatul dietelor cu puțini carbohidrați

Conopida s-a impus în bucătăria modernă ca substitut pentru cartofi, orez sau făină: piure, „orez” de conopidă, blaturi de pizza. Are un conținut redus de carbohidrați și indice glicemic scăzut, ceea ce o face utilă în regimurile pentru controlul greutății sau al glicemiei, ca parte a unei alimentații echilibrate.

Cum o gătești ca să nu pierzi din beneficii

*Fierberea îndelungată reduce vitamina C și compușii sulfurați benefici. Optează pentru aburi sau fierbere scurtă.

*Coacerea la cuptor îi dă gust dulceag și textură plăcută, cu pierderi moderate.

*Crudă, în salate sau ca gustare cu sosuri, își păstrează cel mai bine nutrienții, dar poate fi mai greu de digerat.

Cui i se potrivește mai puțin

*Persoanele cu colon iritabil pot resimți balonare și disconfort din cauza fibrelor și a compușilor fermentabili.

*Afecțiuni tiroidiene: în cantități foarte mari și crudă, conopida poate interfera cu absorbția iodului. Gătită și consumată variat, problema se reduce.

*Tratament cu anticoagulante (warfarină): vitamina K poate influența efectul medicamentului, deci este importantă constanța consumului și discuția cu medicul.

*Gută sau hiperuricemie: conopida conține purine în cantitate moderată, iar unii medici recomandă atenție la porții mari.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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