Învățământul liceal tehnologic dual la fabricile Mercedes-Benz Star Transmission și Star Assembly: Locul în care pasiunea pentru tehnică devine o carieră de viitor

O carieră nu începe întotdeauna după școală. Uneori, începe chiar din timpul ei. Învățământul preuniversitar tehnologic dual le oferă elevilor oportunitatea de a îmbina studiul teoretic cu experiența practică încă din primii ani de pregătire. Mai mult decât o formă de învățământ, programul de învățământ liceal tehnologic dual oferit de Star Transmission și Star Assembly reprezintă o punte între școală și industrie, între pasiunea pentru tehnică și o profesie cu perspective reale de dezvoltare.

Adresat absolvenților de clasa a VIII-a, programul este construit în jurul nevoilor actuale ale pieței muncii și oferă acces la pregătire profesională, mentorat din partea unor specialiști cu experiență și practică desfășurată direct în fabricile Star Transmission și Star Assembly din Cugir și Sebeș.

Prin parteneriatul cu unități de învățământ din Alba Iulia, Sebeș și Cugir, elevii descoperă din interior tehnologiile de ultimă generație, standardele înalte de calitate și cultura performanței specifică Mercedes-Benz.

Cum este structurat programul?

Componenta practică se desfășoară în condiții reale de producție, sub îndrumarea mentorilor și a specialiștilor companiei. Activitățile diferă în funcție de specializare:

Electromecanic utilaje și instalații industriale – practică în zona de mentenanță;

Operator CNC – practică direct în liniile de producție și prelucrări mecanice;

Operator montator subansamble – activitate în liniile de asamblare automate.

Începând cu anul școlar 2026–2027, formarea profesională se va desfășura în cadrul filierei tehnologice duale, conform noii structuri a învățământului tehnologic din România. Elevii obțin calificarea profesională de nivel 3 la finalul clasei a XI-a, având posibilitatea de a se integra pe piața muncii sau de a continua studiile pentru obținerea calificării de nivel 4 și susținerea examenului de Bacalaureat.

Programul dezvoltat de Star Transmission și Star Assembly susține formarea profesională până la obținerea calificării de nivel 3, combinând pregătirea teoretică cu practica desfășurată direct în fabricile din Cugir și Sebeș.

Structură

Anul I: 5 săptămâni de practică

Anul II: 9 săptămâni de practică

Anul III: 10 săptămâni de practică

Beneficii program

Pe lângă pregătirea teoretică și practică, elevii beneficiază de:

Bursă lunară;

Transport și masă gratuite în perioada practicii;

Laboratoare moderne și echipamente industriale;

Mentorat din partea specialiștilor companiei;

Prioritate la angajare după absolvire, în limita disponibilității.

Ofertă educațională

Pentru anul școlar 2026–2027, programul dual desfășurat de Star Transmission și Star Assembly colaborează cu trei unități de învățământ din județul Alba:

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

Electromecanic utilaje și instalații industriale – 12 locuri

Operator CNC – 12 locuri

Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

Operator CNC – 24 de locuri

Liceul Tehnologic Sebeș

Operator-montator subansamble – 24 de locuri

Locurile disponibile sunt organizate în cadrul noii structuri a învățământului tehnologic dual, care permite obținerea calificării profesionale de nivel 3 la finalul clasei a XI-a.

Calendar admitere

(Etapa I)

13-20 iulie 2026 — Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenți și părinți, asistați de diriginți.

22 iulie 2026 — Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat și comunicarea rezultatelor.

23-28 iulie 2026 — Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

(Etapa a II-a)

31 iulie 2026 — Afișarea locurilor rămase libere la licee și a centrului de admitere stabilit la nivel județean.

10-12 august 2026 — Primirea cererilor de înscriere de la candidații care participă la această a doua etapă.

17-18 august 2026 — Repartizarea efectivă a candidaților de către comisia județeană de admitere.

Informații suplimentare la: [email protected] sau liceele partenere:

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 143, Alba Iulia, jud. Alba

Telefon: 0258 816 065

E-mail: [email protected]

Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

Adresă: Str. Victoriei, nr. 9, Cugir, jud. Alba

Telefon: 0728 957 359

E-mail: [email protected]

Liceul Tehnologic Sebeș

Adresă: Str. Viilor, nr. 2, Sebeș, jud. Alba

Telefon: 0258 731 010

E-mail: [email protected]

Despre Star Transmission și Star Assembly

Star Transmission (Cugir) și Star Assembly (Sebeș) sunt filiale deținute integral de Mercedes-Benz AG și fac parte din rețeaua globală de producție a sistemelor de propulsie (powertrain) a Mercedes-Benz Cars.

Star Transmission este centru de competență pentru roți dințate și producție de componente pentru motoare și transmisii. Totodată, găzduiește un Centru de Tehnologii, hub-uri de servicii și oferă servicii de inginerie onsite.

Star Assembly asamblează cutii de viteză automate cu opt și nouă trepte pentru Mercedes-Benz AG și remanufacturează atât transmisii, cât și unități de control electrohidraulice. Din 2025, compania produce și unități de antrenare pentru noua generație de vehicule electrice Mercedes-Benz, consolidându-și astfel rolul în tranziția către mobilitatea sustenabilă.

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