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Conflictul Primăria Alba Iulia-STP în faza pe ordonanță președințială: Cerere depusă la Tribunalul Alba pentru reluarea transportului de călători

Ioana Oprean

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Conflictul Primăria Alba Iulia-STP în faza pe ordonanță președințială: Cerere depusă la Tribunalul Alba pentru reluarea transportului de călători

Conflictul Primăria Alba Iulia-STP a ajuns în faza pe ordonanță președințială. Primăria Alba Iulia a formulat la Tribunalul Alba o cerere de ordonanță președințială.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Prin ordonanța președințială, potrivit informațiilor ziarulunirea.ro, Primăria Alba Iulia, prin primarul Gabriel Pleșa, solicită Societății de Transport Public (STP) SA Alba Iulia și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL) să se reia transportul provizoriu până la soluționarea conflictului dce muncă și, în subsidiar, asigurarea a 33 % din capacitatea de transport, dacă se consideră că este vorba de un conflict de muncă legal.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Alba în cursul zilei de marți, 23 iunie 2026. Dosarul are primul termen stabilit pentru luni, 29 iunie 2026, pitrivit Biroului de Presă al Tribunalului Alba

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Ordonanță președințială, procedură judiciară de urgență

O ordonanță președințială este o procedură judiciară de urgență prin care instanța dispune măsuri provizorii, atunci când există o situație care nu poate aștepta soluționarea unui proces pe fond. Ea nu stabilește definitiv drepturile părților, ci doar reglementează temporar o situație pentru a preveni un prejudiciu sau pentru a menține o stare de fapt până la judecarea cauzei principale.

Măsurile dispuse sunt obligatorii și se execută imediat, dar au caracter temporar și pot fi modificate sau înlăturate prin hotărârea finală din procesul principal.

Amenzi în serie

Transportul public din Alba Iulia este blocat de mai bine de o săptămână din cauza unei greve a salariaților operatorului de transport STP.

Între timp au fost date de către Poliția Locală Alba Iulia și amenzi pentru neasigurarea transportului public, în baza Legii nr. 92/2007.

foto – Tribunalul Alba (cu rol ilustrativ)

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