Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică

Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 6 martie 2026, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației.

Proiectul prevede două modificări, respectiv:

*Continuarea procesului de derulare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante atât în învățământul preuniversitar, cât și în învățământul superior, pentru asigurarea continuității procesului de învățământ.

Se creează, astfel, cadrul legal pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau temporar vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a posturilor de asistent universitar.

*Înființarea Corpului românesc pentru educație în străinătate (CRES), prin care se creează cadrul legal pentru trimite cadre didactice pentru predarea limbii române sau a unor discipline non-lingvistice în școlile în care se predă în limba română sau unde se predă limba română pentru copiii aparținând minorității române din alte țări.

Calitatea de membru CRES se dobândește prin promovarea concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării și înscrierea în Registrul Naţional constituit cu acest scop, în baza unei proceduri şi și a unor criterii de selecţie ce vor fi stabilite ulterior prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.

