12 decembrie 2025 | Concert caritabil pentru susținerea Secției de Oncologie a Spitalului Municipal Aiud

Concertul va sprijini amenajarea spitalizării de zi – Oncologie

Un concert caritabil de colinde va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 18:00, în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” Aiud, pentru a sprijini lucrările de amenajare a spitalizării de zi, secția Oncologie, din cadrul Spitalului Municipal Aiud. Evenimentul este organizat de asociația „Oameni pentru Oameni” și reunește artiști și grupuri corale care s-au alăturat acestei inițiative.

Comunitatea din Aiud și împrejurimi este invitată să participe la acest moment cultural și să contribuie, într-un cadru deschis și accesibil, la un proiect medical cu impact direct asupra pacienților din zonă. Implicarea comunității rămâne esențială în dezvoltarea unor servicii de sănătate adaptate nevoilor locale, iar astfel de acțiuni arată că sprijinul oamenilor poate accelera proiecte importante.

Evenimentul este organizat de asociația „Oameni pentru Oameni”, în colaborare cu Părintele protopop Ioan Bogdan și cu Primăria Muncicipiului Aiud, care au sprijinit coordonarea și pregătirea concertului. Scopul principal este avansarea lucrărilor aflate în desfășurare la secția de oncologie.

Pe scenă vor urca:

• Oana Bozga Pintea – invitat special

• Cătălin Hașa

• Corul Catedralei

• Grupul Coral Metanoia

Participanții sunt invitați să sprijine cauza în funcție de posibilități, donațiile fiind voluntare.Fondurile colectate vor fi direcționate integral către proiectul medical aflat în derulare.

În atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă, concertul dorește să aducă împreună oameni din întreaga comunitate, într-un moment în care colindul, solidaritatea și dorința de a face bine se pot transforma într-un sprijin real pentru pacienții care au nevoie de condiții adecvate de tratament.

Cei care doresc să urmărească activitățile și proiectele asociației pot găsi mai multe informații pe pagina de Facebook: Asociatia Aiud (Asociatia Oameni pentru Oameni – Aiud).

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați vineri, de la ora 18:00, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, pentru a participa la un concert cu o misiune importantă pentru întreaga comunitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI