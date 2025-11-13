Concediul neefectuat în 2025: Drepturi garantate de lege și sfaturi practice pentru a-ți folosi TOATE zilele libere fără să pierzi nimic
Concediul neefectuat în 2025: Reguli clare pentru recuperarea zilelor rămase și pașii pe care trebuie să-i urmezi ca angajat
Mulți angajați se regăsesc, la final de an, cu zile de concediu nefolosite și se întreabă dacă acestea se pierd odată cu încheierea anului 2025. Legea este însă clară: zilele de concediu de odihnă neefectuate nu se anulează automat. Dreptul la concediu este garantat, iar Codul Muncii actualizat stabilește termene precise pentru folosirea acestuia.
Conform legislației în vigoare, salariații care nu și-au efectuat integral concediul de odihnă în 2025 au la dispoziție 18 luni de la 1 ianuarie 2026 pentru a-l folosi. Practic, termenul-limită până la care pot fi valorificate zilele rămase este 30 iunie 2027. Această prevedere le oferă un răgaz esențial celor care, din motive obiective, volumul mare de muncă, concedii medicale sau cerințe interne ale companiei, nu au reușit să-și ia toate zilele libere în timpul anului.
Ce spune Codul Muncii despre concediul de odihnă
* Articolul 144: dreptul la concediu anual plătit este inalienabil și nu poate fi refuzat sau anulat.
* Articolul 145: durata minimă legală a concediului este de 20 de zile lucrătoare pe an, însă angajatorul poate acorda mai multe zile conform contractului colectiv sau individual.
* Articolul 146: dacă angajatul nu și-a putut lua concediul complet din motive justificate, angajatorul este obligat să acorde restul zilelor în termen de 18 luni de la începutul anului următor.
Astfel, legislația protejează angajații, dar impune și angajatorilor o responsabilitate clară: concediul de odihnă trebuie acordat, nu doar tolerat.
