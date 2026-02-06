Actualitate

Concediu medical 2026 | Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, că vor exista categorii de români care vor primi totuși banii pe prima zi de concediu medical.

Măsura va fi prevăzută într-o ordonanță de urgență.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă.

Am avut o întâlnire consistentă cu asociațiile de pacienți, în care am analizat toate nuanțele și criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical.

Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente.

Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați.

Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului.
Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

Tocmai de aceea, am finalizat o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare.

Reforma înseamnă ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical. Și exact asta facem”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

6 februarie 2026

De

Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță Elevii din județul Alba vor avea parte de o săptămână de vacanță la sfârșitul lunii februarie 2026. Perioada de vacanță variază în funcție de fiecare județ, aceasta fiind stabilită prin decizia fiecărui inspectorat județean. […]

Citește mai mult

Actualitate

Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 februarie 2026

De

Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie și va aduce un val de schimbări, decizii curajoase, dar și dorința de libertate. Anul Calului de Foc aduce momentul în care putem să ne eliberăm […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

6 februarie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 6 februarie 2026, estimări meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026. Conform acestor estimări, vremea va fi […]

Citește mai mult