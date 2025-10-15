Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: Medeea Cristina Tomotaș, elevă și sportivă, a încetat din viață la doar 18 ani în urma unei afecțiuni grave
Comunitatea din Blaj este în profundă durere după ce Medeea Cristina Tomotaș, elevă în vârstă de 18 ani la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” (IMC) și sportivă pasionată, a încetat din viață, răpusă de o boală gravă.
Trupul tinerei a fost depus la Capela Arhiereilor din Blaj, iar slujba de priveghi va avea loc miercuri, 15 octombrie 2025, la ora 18.00. Înmormântarea va fi joi, 16 octombrie 2025, la ora 12.00.
Medeea a fost o elevă dedicată și apreciată de profesori și colegi, dar și o sportivă talentată. A făcut parte din echipa de volei cadete (U17) de la Volei Alba Blaj, care anul trecut s-a clasat pe locul 6 în campionatul național. Comunitatea școlară și sportivă își amintește cu afecțiune de energia, zâmbetul și entuziasmul cu care aceasta își trăia fiecare zi, lăsând în urmă amintiri de neuitat.
Mama sa, director la Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea din Blaj, trece acum printr-o durere imensă, iar întreaga comunitate locală se unește pentru a-i oferi sprijin și mângâiere.
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare:
„Drum lin spre Lumina Învierii lui Hristos, draga noastră Medeea!
Uniți în rugăciune, suntem alături de familia îndurerată, care în aceste momente trece printr-o grea încercare. Un suflet tânăr și nobil, o elevă apreciată, o sportivă entuziastă, o colegă și o prietenă de nădejde a plecat dintre noi.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică sufletului său iar părinților, mângâierea și puterea de a se ridica, purtând în suflete iubirea fără margini față de copilul lor.
Dumnezeu să o odihnească!”
Parohia Blaj I, prin Pr. Cristian Rus, a transmis de asemenea:
„Cu adâncă durere în suflet, dar cu speranța învierii, anunțăm trecerea la Casa Tatălui Ceresc a tinerei de 18 ani, Medeea Cristina Tomotaș. Trupul tinerei a fost depus la Capela Arhiereilor din Blaj. Miercuri 15 octombrie 2025, ora 18.00, Slujba de priveghi. Joi 16 octombrie 2025, ora 12.00, Slujba de înmormântare. Odihna cea veșnică da-i-o ei, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească. Să se odihnească în pace!”
Comunitatea din Blaj își ia rămas-bun de la o tânără care, în ciuda vârstei, a reușit să impresioneze prin curaj, pasiune și bunătate. Dispariția sa lasă un gol imens, dar amintirea Medeei Cristina Tomotaș va rămâne vie în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.
