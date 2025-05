Comunicat lansare proiect: Extinderea capacității de producție a TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL (30.05.2025)

Scopul proiectului: Creșterea gradului de modernizare și extinderea inovării, intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității societății precum și crearea de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor angajaților

Beneficiar: TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L

Perioada de implementare: 24.04.2025-24.04.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei): 7.250.511,97



Valoarea cofinanțării UE (lei): 3.709.988,67



Rezumat proiect și activități:

TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L., cu sediul in Sat Bistra, Comuna Bistra, Calea Turzii, Nr. 14 E, Județul Alba, deruleaza in perioada 24.04.2025-24.04.2027 proiectul „EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L”, finantat prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, Prioritatea 1 – „O regiune competitiva prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie inteligenta”, Interventia 1.4.1 – Investitii Tehnologice in IMM-uri”.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii initiale prin investitii tehnologice in cadrul societatii, cresterea gradului de modernizare si extinderea inovarii in domeniul accesat, intensificarea cresterii sustenabile si cresterea competitivitatii societatii precum si crearea de locuri de munca si dezvoltarea competentelor angajatilor. Obiectivul general al prezentului proiect este cresterea competitivitatii economice a societatii prin realizarea unei investitii intr-un domeniu competitiv identificat in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2021-2027, cu ajutorul unor echipamente performante, complet automatizate la cele mai noi standarde europene si romanesti, eficiente energetic. Proiectul are in vedere dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat ( CAEN 1611), prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice bazate pe tehnologii avansate de manufacturare, influentand pozitiv cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.

Obiective specifice ale proiectului:

Cresterea competitivitatii societatii prin achizitionarea celor mai avansate tehnologii de manufacturare din domeniu; alinierea activitatii societatii la cele mai noi tehnologii de digitalizare si conectivitate afirmate pe piata globala; Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 10% fata de nivelul de referinta in anul fiscal urmator celui in care s-a finalizat investitia; Cresterea numarului mediu de salariati cu 6 unitati fata de valoarea de referinta, pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care s-a finalizat implementarea proiectului si mentinerea acestuia pe toata perioada de durabilitate; Dezvoltarea competentelor prin instruirea a mai mult de 10 angajati- derularea de activitati dedicate de instruire a angajatilor, cu scopul asigurarii competentelor necesare in desfasurarea activitatii accesate in cadrul proiectului.

Locatia de implementare a proiectului : Sat Bistra, Comuna Bistra, Calea TURZII, Nr. 14 E, Judet Alba Valoarea totală a proiectului : 7.250.511,97 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din partea UE : 3.709.988,67 lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 654.703,88 lei Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 1.728.174,65 lei

Cod SMIS: 319185

PROIECT COFINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA

