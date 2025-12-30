Rămâi conectat

Economie

Comunicat lansare proiect: Diversificarea gamei de produse a Societății Kata Polus SRL

Dana Opruta

Publicat

acum 37 de minute

în

De

30/12/2025

Comunicat lansare proiect: Diversificarea gamei de produse a Societății Kata Polus SRL

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea unei noi activitati in cadrul Kata-Polus SRL, prin dezvoltarea unei noi capacitati productive de plase sudate bordurate pentru construcții

Beneficiar: KATA-POLUS SRL

Perioada de implementare: 29.09.2025 – 28.09.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei)                                                  Valoarea cofinanțării UE (Lei)

1.498.540,74                                                                          |                         845.510,26

Rezumat proiect și activități:

Societatea dorește ca, prin intermediul proiectului, sa dezvolte o activitate complet noua in cadrul societății, respectiv activitatea de producție de plase sudate bordurate pentru sectorul construcțiilor, dezvoltând astfel o gama de produse complet noua pentru unitate, realizata in urma unui proces productiv complet nou.

In acest scop se dorește completarea patrimoniului societății cu următoarele active productive:

  1. Mașină automată de sudat în puncte:
  2. Abkant pentru bordurare panouri gard
  3. Aparat de sudură cap la cap
  4. Sistem de corecție panouri
  5. Sistem de urmărire calitate sudură
  6. Mașină de îndreptat și debitat vergele
  7. Software procesare sudură
  8. Software producție vergele
  9. Compresor cu șurub 4Kw și presiune 12 Bar
  10. Rampa mobilă cu balustradă persoane cu dizabilități:
  11. Sistem fotovoltaic hibrid Pmax/Pvf = 30/27.5 Kwp

In cadrul proiectului se vor angaja 4 noi persoane, cu respectarea principiilor de egalitate de sanse, egalitate de gen si nediscriminare. O persoana din cele 4 persoane noi angajate va fi recrutata din rândul categoriilor de persoane defavorizate.

Autoritate de Management: AGENȚIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
Web: www.regiocentru.ro
E-mail: [email protected]

Beneficiar finanțare: SC Kata Polus SRL
Web: N/A
E-mail: [email protected]

