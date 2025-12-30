Comunicat lansare proiect: Diversificarea gamei de produse a Societății Kata Polus SRL
30/12/2025
Comunicat lansare proiect: Diversificarea gamei de produse a Societății Kata Polus SRL
Scopul proiectului: Dezvoltarea unei noi activitati in cadrul Kata-Polus SRL, prin dezvoltarea unei noi capacitati productive de plase sudate bordurate pentru construcții
Beneficiar: KATA-POLUS SRL
Perioada de implementare: 29.09.2025 – 28.09.2027
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (Lei)
1.498.540,74 | 845.510,26
Rezumat proiect și activități:
Societatea dorește ca, prin intermediul proiectului, sa dezvolte o activitate complet noua in cadrul societății, respectiv activitatea de producție de plase sudate bordurate pentru sectorul construcțiilor, dezvoltând astfel o gama de produse complet noua pentru unitate, realizata in urma unui proces productiv complet nou.
In acest scop se dorește completarea patrimoniului societății cu următoarele active productive:
- Mașină automată de sudat în puncte:
- Abkant pentru bordurare panouri gard
- Aparat de sudură cap la cap
- Sistem de corecție panouri
- Sistem de urmărire calitate sudură
- Mașină de îndreptat și debitat vergele
- Software procesare sudură
- Software producție vergele
- Compresor cu șurub 4Kw și presiune 12 Bar
- Rampa mobilă cu balustradă persoane cu dizabilități:
- Sistem fotovoltaic hibrid Pmax/Pvf = 30/27.5 Kwp
In cadrul proiectului se vor angaja 4 noi persoane, cu respectarea principiilor de egalitate de sanse, egalitate de gen si nediscriminare. O persoana din cele 4 persoane noi angajate va fi recrutata din rândul categoriilor de persoane defavorizate.
Autoritate de Management: AGENȚIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
Web: www.regiocentru.ro
E-mail: [email protected]
Beneficiar finanțare: SC Kata Polus SRL
Web: N/A
E-mail: [email protected]
