Comunicat lansare proiect – DINAMISM ȘI EFICIENȚĂ PENTRU SOCIETATEA SUN AQUA SRL

Comunicat de presă

Scopul proiectului: sporirea competitivitatii domeniului lucrariilor de demolare, combinand inovatiile tehnologice cu expertiza tehnica pentru a asigura un grad inalt de satisfactie in randul clientilor.

Beneficiar: SUN AQUA SRL

Perioada de implementare: 30.04.2025-30.04.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) : 9.813.836,17



Valoarea cofinanțării UE (lei) : 4.979.509,77

Rezumat proiect și activități:

Societatea Sun Aqua SRL, cu sediul in Sat Șibot, Comuna Șibot, nr. FN, DN 7, județul Alba, CUI 32105455, implementeaza proiectul „Dinamism si eficienta pentru societatea Sun Aqua SRL cod SMIS 317509 co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in baza contractului de finantare nr 274, incheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru in calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru”, in cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, Prioritatea 1 – O regiune competitiva prin inovare si intreprinderi dinamice o economie inteligenta, Apel PRC/110/PRC_P1/OP1 – Interventia 1.4.1 Investitii tehnologice in IMM-uri. Valoarea totala a proiectului este 9.813.836,17 lei, din care 4.979.509,77 lei din FEDR/FSE+/FC/FTJ. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea activitatii societatii Sun Aqua SRL prin completarea, respectiv dotarea societatii cu echipamente noi, moderne. Obiectivele specifice sunt:

Cresterea numarului de locuri de munca cu 6 posturi noi pana la sfarsitul perioadei de Cresterea capacitatii intreprinderii prin achizitia a 10 echipamente noi, in vederea imbunatatirii gamei de lucrari executate si in vederea asigurarii calitatii serviciilor, pana la finalizarea implementarii proiectului. Instruirea a 11 angajati in vederea dobandirii competentelor necesare pentru indeplinirea obiectivului programului

Persoana de contact: Dumitru-Sorin TODORESCU Telefon: 0751 975 190

E-mail: [email protected]

