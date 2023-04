Comunicat de presă| Radu Tuhuț: ”PSD continuă susținerea producției de cartofi!” Ajutor financiar important pentru cultivatori

Barbu Ștefănescu Delavrancea omagiat la 165 de ani de la naștere. Depuneri de flori la bustul scriitorului de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

Marți, 11 aprilie 2023, la 165 de ani de la nașterea scriitorului Barbu Ștefănescu Delavrancea, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba își propun să-l readucă în atenția publică și să-l omagieze printr-o serie de manifestări.

Astfel, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, la ora 12.00, sunteți așteptați să participați la momentul depunerii de flori, la bustul acestuia, iar pe parcursul zilei, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, veți putea găsi informații interesante despre scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea, alături de recomandări de carte. La sediu vă așteptăm cu o expoziție dedicată, volumele fiind disponibile și pentru împrumut la domiciliu.

Barbu Ștefănescu Delavrancea (n. 11 aprilie 1858, București – d. 29 aprilie 1918, Iași ) este unul dintre cei mai cunoscuți romancieri și dramaturgi români. A fost membru al Academiei Române și primar de București, tatăl pianistei și scriitoarei Cella Delavrancea, precum și al arhitectei Henrieta Delavrancea, una dintre primele femei-arhitect din România.

A scris nuvele și povestiri (printre cele mai cunoscute – Sultănica, Domnul Vucea, Hagi Tudose, etc.), basme (Neghiniță, Palatul de cleștar, Moș Crăciun etc.), proză poetică (Nu e giaba cafea, Sentino etc.), dramaturgie (Apus de soare, Viforul, Luceafărul, Hagi-Tudose etc.).

„Delavrancea rămâne un scriitor reprezentativ pentru climatul literar românesc de la răscrucea celor două secole: romantic prin temperament și afinități estetice, el e atras de realismul observației sociale și de experimentalismul naturalist al investigațiilor psihologice. Totodată, dezavuând prezentul corupt, e continuu fascinat de orizontul istoriei și al sufletului popular. Orator de primă mărime («cel mai strălucit al României contemporane», după apreciere lui Titu Maiorescu însuși), scriitorul se resimte în proza și teatrul său de procedeele și maniera retoricii; stilul său avântat, poetic și patetic e amenințat de artificiu și desuetudine”, apreciază Aurel Sasu, în Dicționarul biografic al literaturii române.