Comunicat de presă PSD Alba: Este incredibilă mârșăvia administrației locale, a conducerii Apa CTTA care, chiar și la a doua inundare a municipiului Alba Iulia de către canalizările minuscule, găsesc scuze primarului Mircea Hava

Este incredibilă mârșăvia administrației locale, a conducerii Apa CTTA și a unor jurnaliști care, chiar și la a doua inundare a municipiului Alba Iulia de către canalizările minuscule, găsesc scuze primarului Mircea Hava. Pare că, la Alba Iulia, primarul și administrația sa au imunitate totală în fața legii, a justiției și a societății civile. Cu casele distruse, cu banii luați și străzile înfundate de moloz, unii ajung să dea vina pe Dumnezeu pentru prostiile lui Mircea Hava și ale lui Bardan.

Am ajuns într-un sistem de slugărnicie și obediență față de administrația Hava, am ajuns să ne fie frică să vorbim despre ce nu merge bine în oraș și am ajuns să tolerăm abuzurile unor prestatori de servicii publice neglijenți și corupți. Am ajuns să permitem să ne fie inundate casele și grădinile și să nu spunem nimic, doar să nu-l supărăm pe baronul local Mircea Hava.

Credem că a venit momentul ca albaiulienii să se revolte pe modul defectuos în care este administrat orașul și să dea în judecată Primăria municipiului Alba Iulia și Apa CTTA pentru prejudiciul cauzat caselor și gospodăriilor, prin administrarea deficitară a sistemului de canalizare.

Mircea Hava a creat o adevărată pasiune pentru umilirea albaiulienilor, în special al celor care nu votează cu el la alegeri. De aceea, doar unele străzi sunt mai inundate, mai neasfaltate, mai prost luminate sau păzite de Poliția Locală.

Apa CTTA, cea care așa-zis gestionează sistemul de canalizare al orașului, știe doar să dea apă cu rugină albaiulienilor, apă caldă vara și apă rece iarna. Sistemul de apă potabilă de la Alba Iulia pare a fi asemănător cu cel dintr-un lagăr de muncă, unde Appa CTTA și Mircea Hava caută să-i intoxice pe albaiulieni cu oxid de fier.

O altă realizare a administrației PDL-iste și a directorului Appa CTTA domnul Bardan, este să crească permanent prețul la apă potabilă, pluvială și canalizare, în paralel cu scăderea calității serviciilor pentru cetățeni.

Nu ne așteptăm ca administația PDL-ist să ne răspundă nou, ci să le răspundă oamenilor cu casele inundate, cu grădinile distruse, locuitorilor din Oarda, Micești, Bărăbanț, locuitorilor din cartierul Lipoveni, Maier și alte zone afectate.

Partidul Social Democrat Alba solicită încă o dată Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunitare și Instituției Prefectului Județului Alba să ia toate măsurile pentru oprirea inundării albaiulienilor de către primarul Mircea Hava și să-i sancționeze administrația păguboasă care, se pare, nu e în stare să gestioneze serviciile publice locale.

