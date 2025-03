Comunicat de presă PNRR – lansare proiect „Digitalizare Clinica Ta” – beneficiar KIO ENERGY SRL

Comunicat de presă

KIO ENERGY SRL, în calitate de Beneficiar, a semnat, în data de 07.02.2025, contractul de finanțare cu numărul 4588.1./i3/c9/07.02.2025, pentru proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Obiectivele proiectului

Prin acest proiect, KIO ENERGY SRL urmărește dezvoltarea companiei în termeni de competitivitate pe piața din Romania prin digitalizarea activității astfel încât procesele sa fie simplificate in urma automatizării, iar angajații firmei sa poată beneficia de avantajele pe care le aduce tehnologia in sectorul antreprenoriatului și a activității curente. Aceasta viziune se dorește a fi pusa in aplicare prin investiții in domeniul IT care include:

achiziția de hardware si software;

achiziția de servicii cloud, CRM, ERP, etc.

achiziția serviciilor de instruire a personalului care urmează sa folosească soluțiile IT propuse spre finanțare, crescând astfel nivelul de conștientizare a necesitații digitalizării precum și utilitatea acestui demers in rândul angajaților;

achiziția serviciilor de auditare tehnica- prin raportul de audit tehnic IT se va certifica îndeplinirea criteriilor DESI selectate ca obiective primordiale in cadrul prezentului proiect.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv între data de 01.03.2025 și 31.12.2025.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Pilonul III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT.

Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT

Valoarea totală a proiectului este de 276.127,16 lei, din care valoarea eligibilă reprezintă 245.944,04 lei, iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil – 245.944,04 lei.

Informații suplimentare pot fi solicitate Beneficiarului prin intermediul datelor de contact de mai jos:

KIO ENERGY SRL

E-mail: [email protected]

Administrator: Covaciu Alina Loredana

