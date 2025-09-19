Comunicat de presă PNRR: Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”
Data: 19.09.2025
UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA„, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.
Obiectivul general al proiectului a vizat dotarea cu microbuze electrice a unităților de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal din 26 localități din județul Alba, urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor din zonele defavorizate/ marginalizate din județ astfel încât să se asigure accesul acestora la educație și protecția mediului în același timp.
Achiziția microbuzelor electrice generează un impact minim asupra mediului înconjurător prin diminuarea atât a emisiilor poluante cât și a gradului de poluare fonică, ținând cont de faptul că autovehiculele electrice sunt mult mai silențioase în comparație cu cele care utilizează alt combustibil. Microbuzele sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă (rampă și/sau alte dotări specifice), fiind destinate transportului școlar.
Investiția constituie un real beneficiu în sprijinul elevilor, părinţilor și cadrelor didactice, fiind necesară pentru a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul şi asigură acces la educaţie pentru toţi elevii, în special pentru cei aflaţi în zone defavorizate.
Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanţare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA aferentă de 5.732.786,40 lei se asigură din bugetul de stat.
Perioada de implementare a proiectului: 20 septembrie 2023 – 30 septembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 12 septembrie 2025: Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești
Comunicat de presă 12.09.2025 Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești Contractul de lucrări AB3-CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești” face parte din proiectul regional „Reabilitarea […]
Drept la replică | Cristian Bichi (BNR): „Celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară
Drept la replică | Cristian Bichi (BNR): „Celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară În data de 25 august 2025 în Ziarul Unirea (ediția electronică), sub semnătura dnei Ioana Oprean, a fost publicat articolul “Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face […]
Comunicat lansare proiect DIGITALIZAREA PREBET AIUD SA
Comunicat lansare proiect DIGITALIZAREA PREBET AIUD SA Scopul proiectului: Valorificarea avantajelor digitalizării, îndeplinirea indicatorilor de proiect Instruirea angajaților în utilizarea soluțiilor digitale şi utilizarea pe scară largă a acestora Beneficiar: PREBET AIUD SA Perioada de implementare: 21.07.2025-20.07.2027 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.114.487,92 Valoarea cofinanţării UE (lei): 710.391,32 Rezumat proiect şi activități: Obiectivul general al […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele din anul universitar 2025-2026 vor scădea semnificativ și vor fi acordate doar pe durata cursurilor. Noile reguli afectează studenții de la buget și pe cei la taxă – proiect
Bursele din anul universitar 2025-2026 scad semnificativ: Se vor acorda doar pe perioada cursurilor. Noile reguli vor afecta atât studenții...
OFICIAL: Din anul școlar 2025-2026, profesorii de gimnaziu și liceu vor dedica un sfert din ore pentru activități speciale de consolidare și sprijin pentru elevi
Din anul școlar 2025-2026, profesorii vor dedica un sfert din ore activităților de consolidare și aplicare practică Din anul școlar...
Știrea Zilei
Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale ?...
Curier Județean
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor Situat într-un...
ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii
Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...