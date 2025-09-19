Rămâi conectat

Economie

Comunicat de presă PNRR: Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Comunicat de presă

 PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 Finalizarea proiectuluiMICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA

Data: 19.09.2025

UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță  finalizarea implementării proiectului cu titlul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Obiectivul general al proiectului a vizat dotarea cu microbuze electrice a unităților de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal din 26 localități din județul Alba, urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor din zonele defavorizate/ marginalizate din județ astfel încât să se asigure accesul acestora la educație și protecția mediului în același timp.

Achiziția microbuzelor electrice generează un impact minim asupra mediului înconjurător prin diminuarea atât a emisiilor poluante cât și a gradului de poluare fonică, ținând cont de faptul că autovehiculele electrice sunt mult mai silențioase în comparație cu cele care utilizează alt combustibil. Microbuzele sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă (rampă și/sau alte dotări specifice), fiind destinate transportului școlar.

Investiția constituie un real beneficiu în sprijinul elevilor, părinţilor și cadrelor didactice, fiind necesară pentru a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul şi asigură acces la educaţie pentru toţi elevii, în special pentru cei aflaţi în zone defavorizate.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanţare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA aferentă de 5.732.786,40 lei se asigură din bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului: 20 septembrie 2023 – 30 septembrie 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă – 12 septembrie 2025: Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum o săptămână

în

10 septembrie 2025

De

Comunicat de presă 12.09.2025 Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești Contractul de lucrări AB3-CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești” face parte din proiectul regional „Reabilitarea […]

Citește mai mult

Economie

Drept la replică | Cristian Bichi (BNR): „Celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 3 săptămâni

în

26 august 2025

De

Drept la replică | Cristian Bichi (BNR): „Celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară În data de 25 august 2025 în Ziarul Unirea (ediția electronică), sub semnătura dnei Ioana Oprean, a fost publicat articolul “Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat lansare proiect DIGITALIZAREA PREBET AIUD SA

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 săptămâni

în

22 august 2025

De

Comunicat lansare proiect DIGITALIZAREA PREBET AIUD SA Scopul proiectului: Valorificarea avantajelor digitalizării, îndeplinirea indicatorilor de proiect Instruirea angajaților în utilizarea soluțiilor digitale şi utilizarea pe scară largă a acestora Beneficiar: PREBET AIUD SA Perioada de implementare: 21.07.2025-20.07.2027 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.114.487,92 Valoarea cofinanţării UE (lei): 710.391,32 Rezumat proiect şi activități: Obiectivul general al […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 29 de minute

Bursele din anul universitar 2025-2026 vor scădea semnificativ și vor fi acordate doar pe durata cursurilor. Noile reguli afectează studenții de la buget și pe cei la taxă – proiect

Bursele din anul universitar 2025-2026 scad semnificativ: Se vor acorda doar pe perioada cursurilor. Noile reguli vor afecta atât studenții...
Actualitateacum o oră

OFICIAL: Din anul școlar 2025-2026, profesorii de gimnaziu și liceu vor dedica un sfert din ore pentru activități speciale de consolidare și sprijin pentru elevi

Din anul școlar 2025-2026, profesorii vor dedica un sfert din ore activităților de consolidare și aplicare practică Din anul școlar...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți

Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Ştirea zileiacum 15 ore

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale ?...

Curier Județean

Curier Județeanacum 15 ore

Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)

Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor Situat într-un...
Curier Județeanacum 18 ore

ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Politică Administrațieacum 4 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial

Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea