Comunicat de presă PNRR: Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Finalizarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”

Data: 19.09.2025

UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al finanțării, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA„, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Obiectivul general al proiectului a vizat dotarea cu microbuze electrice a unităților de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal din 26 localități din județul Alba, urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor din zonele defavorizate/ marginalizate din județ astfel încât să se asigure accesul acestora la educație și protecția mediului în același timp.

Achiziția microbuzelor electrice generează un impact minim asupra mediului înconjurător prin diminuarea atât a emisiilor poluante cât și a gradului de poluare fonică, ținând cont de faptul că autovehiculele electrice sunt mult mai silențioase în comparație cu cele care utilizează alt combustibil. Microbuzele sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă (rampă și/sau alte dotări specifice), fiind destinate transportului școlar.

Investiția constituie un real beneficiu în sprijinul elevilor, părinţilor și cadrelor didactice, fiind necesară pentru a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul şi asigură acces la educaţie pentru toţi elevii, în special pentru cei aflaţi în zone defavorizate.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanţare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA aferentă de 5.732.786,40 lei se asigură din bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului: 20 septembrie 2023 – 30 septembrie 2025.

