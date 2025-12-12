Comunicat de presă PNRR – Fianlizare Proiect „Dotatea Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA HOPÂRTA
Comuna HOPÂRTA, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu titlul ,,DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA HOPÂRTA” subiect al contractului de finanțare nr. 1194DOT/2023 cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6036, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unități de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice, mobilier și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta, jud. Alba .
Prin intermediul proiectului s-au atins următoarele obiective:
Dotarea laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta cu echipamente digitale și TIC;
Dotarea a 2 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta cu echipamente digitale și TIC;
Dotarea unui laborator multidisciplinar ( biologie, chimie, fizică) din cadrul al Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta cu echipamente digitate și TIC;
Dotarea cu mobilier pentru 2 săli de clasă din cadrul al Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta
Dotarea cu echipamente specifice a sălii din cadrul al Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta.
Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 1194DOT/2023 este de 263.243,19 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 221.212,77 lei, iar valoarea TVA eligibil este de 42.030,42 lei.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Comunei Hopârta, localitatea Hopârta nr.159, județul Alba, tel/fax. 0258/875713, e-mail:[email protected].
