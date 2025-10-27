Comunicat de presă PNRR: Anunț privind începerea proiectului cu titlul „Digitalizarea activitații PROARTIMAR SRL”
PROARTIMAR S.R.L., cod de identificare fiscală 15775501, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/579/2003 Bistrita, Str. P-ta. MORII 6, Județ BISTRIŢA-NĂSĂUD, derulează începând cu data de 01.05.2025 (Nr. ordine: 1130.1/i3/c9), intitulat: „Digitalizarea activitatii PROARTIMAR SRL” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.
Contract de finanțare nr.
Nr. ordine: 1130.1/i3/c9
Cod proiect: 1130– RUE: 1130
Durata proiectului: Data de începere: 01.05.2025; Data finalizare: 31.12.2025
Obiectivul principal al proiectului: Prin investiții în tehnologie, dezvoltare și formare continuă a angajaților, se urmărește menținerea unui avantaj competitiv și de a fi în permanență la pas cu schimbările tehnologice și de piață, într-un mod care să fie sustenabil și responsabil.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
- Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
- Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
- Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
- Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 306968.83 lei
I.a Valoarea totală neeligibilă: 53161.83lei
I.b Valoarea totală eligibilă: 253807.00 lei
II. Asistenţă financiară nerambursabilă: 228426.30 lei, din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă:25380.70 lei
Date de contact beneficiar:
Email: [email protected], Telefon: 0744626440
